“Beautiful morning!!!”: el irónico mensaje de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Kirchner publicó hoy el mensaje “Beautiful morning!!!” en su cuenta de X, tras conocerse el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El posteo, en inglés, lo hizo esta mañana, después de que el lunes anticipara en una entrevista con The Washington Post una derrota de Donald Trump y del Partido Republicano.

En ese reportaje, el primero que concedió a un medio internacional desde su condena, afirmó que, “paradójicamente”, el hombre que hizo “todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina” perdería las elecciones en su propio país.

La ex mandataria, que cumple arresto domiciliario, no agregó más texto al tuit y entre las respuestas se destaca una de la ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien viajó a Estados Unidos y acompañó una imagen con un sticker “I VOTED”.

En la entrevista con el diario estadounidense, Cristina no descartó una eventual candidatura en 2027 si recupera sus derechos políticos y criticó al sistema judicial argentino.