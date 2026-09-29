Bici Bahía: Bahía Blanca avanza con nuevas ciclovías y un sistema de bicicletas públicas

El Municipio de Bahía Blanca impulsa Bici Bahía, un plan destinado a fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano mediante nuevas obras, modificaciones en la red de ciclovías existente y la incorporación de un sistema de bicicletas públicas. La iniciativa busca mejorar la seguridad, conectar distintos sectores de la ciudad y ofrecer una alternativa al automóvil.

El proyecto parte de la necesidad de contar con una red conectada y funcional, que permita vincular barrios con zonas educativas, laborales, comerciales y recreativas. Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es superar la construcción de tramos aislados y avanzar hacia una planificación integral de la movilidad.

“En el marco de este plan articulado, son varias acciones que ya empezamos a tomar. Recuerdo que cuando llegamos a la gestión había lugares de peligro para el uso de bicicletas; nuestra gestión atendió la urgencia, buscando mayor seguridad, tratando de salir de ese concepto del auto compitiendo con la bicicleta”, señaló el intendente Federico Susbielles.

“Ahora estamos avanzando en la idea de fondo que el Municipio ha tenido: generar nuevas bicisendas sin ese concepto de competencia”, agregó.

Uno de los principales proyectos es la construcción de la Bicisenda Diagonal al Puerto, cuya licitación se encuentra en avance y será ejecutada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. La obra tendrá aproximadamente 6,3 kilómetros y conectará el centro con el área portuaria, paralela al corredor ferroviario existente.

El recorrido contará con iluminación, cámaras y medidas de seguridad, además de representar una posible alternativa para quienes se trasladan diariamente hacia el sector portuario.

“Por la necesidad de conectar al puerto con la ciudad”, explicó Susbielles.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, vinculó el proyecto con una estrategia más amplia para acercar la ciudad al estuario.

“Lo que denominamos Bahía al Mar, donde intentamos reconectar al vecino con el estuario”, señaló. “Somos una ciudad portuaria, nos identificamos de esta manera y la forma de crecer en esa visión justamente es con obras concretas que nos permitan vincularnos territorialmente”, agregó.

En paralelo, Bici Bahía contempla una revisión de las ciclovías que ya funcionan en la ciudad. Para ello, el Municipio realizó un relevamiento integral que fue acompañado por un informe técnico elaborado por la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN. A partir de ese análisis, se presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante.

La propuesta incluye modificaciones en los recorridos de Casanova, San Andrés, Azara, Balboa, Agustín Álvarez, Primera Junta, avenida Alem e Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de mejorar la seguridad, continuidad y funcionalidad de la red.

“Este mejoramiento de la red es a partir de un análisis, un estudio técnico donde se han propuesto soluciones para mejorar distintos puntos, donde hemos podido subir el trazado de la ciclovía hacia parques o plazas o plantear un recorrido alternativo”, explicó Martín De Charras, integrante del equipo de la Subsecretaría de Movilidad Urbana y Transporte.

El tercer eje del plan está relacionado con la promoción del uso de bicicletas. En una primera instancia, el Municipio habilitó bicicletas gratuitas para recorrer los parques Independencia y de Mayo durante una hora los fines de semana, con la presentación del DNI.

A esto se suma el proyecto para implementar un Sistema de Bicicletas Públicas de gestión municipal. La iniciativa prevé estaciones en lugares como Plaza Rivadavia, el Campus de la Universidad Nacional del Sur, la UTN de calle Montevideo y los parques Independencia, de Mayo y Boronat.

“Contamos con la posibilidad de tener bicicletas públicas en el Parque de Mayo y en el Parque Independencia ya a partir de este fin de semana. Y también una novedad para nosotros importante, vamos a estar publicando esta semana un llamado a licitación para que la ciudad tenga un sistema de bicicletas públicas”, indicó Susbielles.

La intención es que los usuarios puedan retirar una bicicleta en un punto y utilizarla para trasladarse hacia otro sector de Bahía Blanca, incorporando este medio de transporte a los desplazamientos cotidianos y no únicamente a las actividades recreativas.

El plan plantea así la necesidad de contar con recorridos continuos, cruces seguros y conexiones entre espacios públicos y diferentes sectores de la ciudad. La bicicleta requiere poco espacio urbano y no genera emisiones durante su utilización, aunque su incorporación como medio de transporte depende de la infraestructura y la planificación.

La construcción de la Diagonal al Puerto, la adecuación de la red existente y el proyecto de bicicletas públicas forman parte de una misma estrategia municipal. Bici Bahía busca incorporar la bicicleta a la planificación general del transporte y ampliar las alternativas disponibles para los desplazamientos dentro de Bahía Blanca.

El desafío será integrar las distintas iniciativas y consolidar el uso cotidiano de la bicicleta en la ciudad, dentro de un esquema de movilidad que contemple el transporte, el espacio público y el cuidado del ambiente.