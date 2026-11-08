¡Bienvenido León XIV!: el Papa llega con un llamado contra la pobreza y la división

Antes de desembarcar en la Argentina, el Papa León XIV dejó en Uruguay una serie de mensajes que permiten vislumbrar las preocupaciones que podrían atravesar su visita al país. La defensa de la vida, la protección de los más vulnerables y el rechazo a la polarización ocuparon un lugar central en sus intervenciones, en las que también reclamó oportunidades para los niños y alertó sobre los desafíos de la inteligencia artificial.

El pontífice llegará este domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde tendrá lugar la recepción oficial. Su primera jornada incluirá una visita al monumento al General San Martín, encuentros en la Casa Rosada y una intervención ante autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Ese primer discurso ante el mundo institucional argentino concentrará la atención sobre cómo trasladará al escenario local los planteos que formuló del otro lado del Río de la Plata. Aunque sus palabras en Uruguay no permiten dar por anticipado qué dirá aquí, sí trazan una orientación: una Iglesia cercana a quienes padecen necesidades y comprometida con el encuentro entre sectores enfrentados.

Los chicos, en el centro

Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo durante su visita a Casavalle, al norte de Montevideo. Allí, León XIV sostuvo que ningún niño debería acostarse sin comer ni resignar su educación y su futuro por la inseguridad de las calles.

El Papa recorrió junto al arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, una zona de viviendas precarias y bendijo doce casas construidas por el proyecto parroquial Familias de Guadalupe. Ante las familias, expresó su deseo de que esas viviendas fueran mucho más que un techo: un lugar donde crecer con dignidad, paz y esperanza.

La recorrida también lo puso frente a testimonios de abusos, violencia y abandono. Después de escuchar a una vecina, advirtió: “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”.

Su respuesta incluyó una convocatoria a la Iglesia, la sociedad civil y el Estado. El planteo tiene una proyección regional: frente al hambre, la exclusión y el avance del narcotráfico, pidió un compromiso colectivo que supere la indiferencia.

Puentes frente a la confrontación

La convivencia fue otro de los hilos que unieron sus intervenciones. En Montevideo, el pontífice señaló que la Iglesia debe ofrecer un espacio de encuentro frente a la tendencia a dividir a las sociedades en bloques enfrentados.

También hubo una imagen política significativa: el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, lo recibió acompañado por los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, referentes de fuerzas opositoras al Frente Amplio.

“Lo que está diciendo en Uruguay, también lo leemos para los argentinos”

En Paysandú, ante miles de fieles y con presencia de argentinos que cruzaron la frontera, León XIV recurrió a símbolos cotidianos para hablar de comunidad. Los puentes aparecieron como una invitación a estrechar vínculos; las palmeras, como una imagen de resistencia compartida; y el mate, como expresión de amistad y encuentro.

La lectura desde la Iglesia argentina ya comenzó. “Lo que está diciendo en Uruguay, no es solo para los uruguayos. También lo leemos para nosotros”, expresó el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano. Su interpretación ubica el viaje en una dimensión regional, más allá de las particularidades de cada escala.

La vida, la salud y la tecnología

La defensa de la vida y el rechazo al aborto convivieron con reclamos por el cuidado de quienes atraviesan enfermedades, discapacidad, pobreza o falta de trabajo. El Papa puso el acento en las personas que no cuentan con recursos para acceder a un diagnóstico a tiempo o a los tratamientos que necesitan.

Esos planteos pueden encontrar coincidencias con el gobierno de Javier Milei en materia de aborto, pero también abrir interrogantes sobre la atención de los sectores más frágiles. Por ahora, sus intervenciones en Uruguay ofrecen un marco para interpretar su prédica, sin convertirla de antemano en un respaldo o un cuestionamiento a decisiones locales.

A esas preocupaciones sumó el impacto de la tecnología. Durante un acto en la Universidad Católica de Uruguay, alertó sobre la “deshumanización” vinculada con la inteligencia artificial y sostuvo que el proceso plantea un desafío para las instituciones escolares y universitarias. La advertencia amplió el alcance de sus mensajes hacia el lugar de las personas en las transformaciones contemporáneas.

Cómo será el primer día

Después de la recepción en Aeroparque, León XIV tiene prevista a las 17 una visita al monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín del barrio porteño de Retiro.

El Papa recorrió una zona de viviendas precarias en la periferia de Montevideo

A las 17.20 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17.50, mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei. La última actividad pública prevista para el domingo será a las 18.30, en el Palacio Libertad, donde se encontrará con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí tendrá una primera oportunidad de poner en palabras, ante el país que lo recibe, las inquietudes que ya expresó en Uruguay.