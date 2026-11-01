Binance cubrió el 90% de las pérdidas por el hackeo

Binance informó ayer que ya cubrió el 90% del monto afectado por el ciberataque que sufrió la plataforma. En su último comunicado, la compañía había señalado que el porcentaje alcanzaba el 80%.

“Todos los tokens BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC están respaldados al 100%. Continuaremos comprando los tokens restantes a través de los canales de mercado y OTC hasta que la cobertura alcance el total para todos los tokens”, informaron desde la empresa.

La compañía insistió en que está comprometida a cubrir la totalidad de las pérdidas con recursos propios. “Binance asumirá el impacto financiero de estos fondos robados, no nuestros usuarios”, remarcaron.

En el comunicado, la plataforma de criptomonedas detalló que la reposición de los fondos se realizó a través de un despliegue parcial del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) -un fondo de reserva de emergencia creado por Binance-, una parte del fondo de seguro de futuros y recursos de la tesorería corporativa de la compañía.

En el caso del SAFU, la empresa anticipó que la utilización parcial de esos recursos finalizará en las próximas 24 horas. También aclaró que una parte del fondo de seguro de futuros se destinó a cubrir las pérdidas, aunque el saldo restante debe mantenerse por exigencias regulatorias.

Por otra parte, Binance aseguró que continúa comprando los activos robados que todavía no pudo recuperar, tanto a través de operaciones en el mercado como mediante acuerdos extrabursátiles (OTC).

El 10% restante corresponde a tokens con menor liquidez. Su adquisición en las cantidades necesarias puede demorar más tiempo, indicaron.

“Nuestro próximo objetivo es reanudar los retiros para los usuarios. Seguimos trabajando para reabrir los retiros dentro del plazo previamente anunciado (el domingo 1 de noviembre de 2026) y les informaremos tan pronto como se confirmen los detalles”, concluyó el comunicado.

Las hipótesis que analiza la plataforma

El CEO de Binance, Richard Teng, explicó que los equipos de tecnología y seguridad continúan investigando el ataque. Según detalló, las primeras hipótesis apuntaban a una posible computadora comprometida, aunque las investigaciones posteriores permitieron detectar otros puntos de vulnerabilidad.

Teng calificó el episodio como un “ataque complejo” y señaló que el atacante utilizó un mecanismo de autodestrucción para eliminar herramientas y rastros a medida que avanzaba.