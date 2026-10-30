El reciente hackeo sufrido por Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo con más de 300 millones de usuarios, desató una fuerte conmoción en el ecosistema financiero global y encendió las alertas en Argentina. El episodio, calificado como el mayor saqueo en la historia del sector, reabrió el debate sobre los riesgos de operar en plataformas digitales, la robustez de los controles internos y la seguridad de la custodia centralizada.

De acuerdo con el desglose difundido por la analista financiera Ornella Panizza, el volumen de los activos comprometidos durante el incidente ascendió a multimillonarias sumas, incluyendo unos 1.450 millones de dólares en bitcoin (BTC), 1.570 millones de dólares en tether (USDT), 875 millones de dólares en ether (ETH) y 823 millones de dólares en USD Coin (USDC), entre otros criptoactivos.

A pesar de la magnitud de la brecha, que según especialista en seguridad informática permitió a los atacantes vulnerar unos 6.300 millones de dólares en apenas 20 minutos, la reacción de la industria fue rápida y coordinada. Actores clave del mercado como Tether y Circle intervinieron de inmediato para congelar activos por más de 2.300 millones de dólares, identificando las billeteras de los atacantes para impedirles la movilización del dinero.

Desde Buenos Aires, fuentes de plataformas como Lemon y Bitso llevaron tranquilidad a los usuarios. Julián Colombo, CEO de Bitso para Sudamérica, señaló que operan con normalidad y que no registraron afectaciones, destacando que el episodio deja una doble lectura: "Del lado negativo, el golpe reputacional es real y alimenta los miedos de quienes miran al sector con desconfianza. Pero la atención que genera también es una oportunidad para mostrar la madurez que alcanzó la industria".

Falla interna y garantías de la empresa

Según los reportes oficiales de Binance, el ataque se originó tras el acceso no autorizado a uno de los equipos utilizados por un ingeniero del área de DevOps (Desarrollo y Operaciones), permitiendo ejecutar retiros sin autorización. La compañía aclaró que no se trató de una falla en la tecnología blockchain ni de una filtración de claves privadas, sino de una vulnerabilidad en los procedimientos y sistemas internos.

Frente a la crisis, la plataforma suspendió temporalmente los retiros de forma preventiva, mientras que los depósitos ya funcionan con normalidad. La empresa estima que las extracciones se rehabilitarán en un plazo de 48 horas una vez finalizadas las tareas de actualización de seguridad.

Por su parte, referentes del sector como Martín Romeo y directivos de la compañía afirmaron que los fondos están seguros. Con una liquidez de balance que ronda los 166 mil millones de dólares, el monto sustraído representa apenas un 2% del total. Binance ratificó que cubrirá las pérdidas utilizando recursos corporativos y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU).

Expertos en ciberseguridad e informática recalcan que el incidente expone fallas profundas en los controles corporativos y advierten que una operación de tal envergadura no debería depender del acceso a una sola terminal, sugiriendo que la salida de fondos tendría que exigir esquemas de múltiples firmas y distintos niveles de autorización.

En tanto, Federico Ogue, cofundador de Buenbit, reflexionó sobre el impacto general: "Si pudieron hackear Binance, pueden hackear cualquier exchange".

Ante este escenario, los especialistas recomiendan a los usuarios extremar las precauciones, como desconfiar rotundamente de correos electrónicos, enlaces o mensajes de terceros que prometan resolver el incidente o ayudar a recuperar fondos, utilizar de manera excluyente los canales oficiales de comunicación de las plataformas y activar el doble factor de autenticación y mantener una postura de máxima alerta frente al incremento de maniobras fraudulentas que suelen proliferar tras este tipo de noticias.