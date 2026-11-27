La suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para 2027, la implementación de un mecanismo de Ficha Limpia y la incorporación de la opción de votar por lista completa mediante la Boleta Única de Papel constituyen los principales cambios contemplados en el proyecto de reforma electoral que ayer obtuvo media sanción en el Senado.

La iniciativa solo suspende la aplicación de las primarias para los comicios presidenciales y legislativos nacionales del próximo año.

El proyecto incorpora, además, un régimen de Ficha Limpia que impedirá postularse a cargos electivos a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos mediante sentencias confirmadas en segunda instancia.

En cuanto a la Boleta Única de Papel, se incorporará para las elecciones de 2027 un casillero que permitirá votar por todos los candidatos de una misma agrupación política mediante una sola marca, a diferencia del sistema utilizado en las legislativas de 2025, cuando los electores debieron pronunciarse por separado en cada categoría.

La reforma también contempla la eliminación de las restricciones (veda) que rigen durante las jornadas electorales para determinadas actividades comerciales, culturales y sociales.

A su vez, se elimina la obligatoriedad de realizar debates entre los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta y se mantendrá únicamente en caso de balotaje.