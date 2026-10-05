Boleto gratuito a adultos mayores

La comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Senado bonaerense emitió la semana pasada despacho favorable al proyecto de ley que establece la gratuidad del boleto de transporte público urbano e interurbano para adultos mayores de 65 años en el territorio provincial. El cuerpo parlamentario, presidido por la senadora de Fuerza Patria, Roxana López, aprobó la iniciativa por unanimidad.

Tras el aval en comisión, el expediente fue elevado para su tratamiento sobre tablas en la próxima sesión ordinaria de la Cámara alta, programada para el martes.

El proyecto, impulsado por el senador oficialista Adrián Santarelli, establece como beneficiarios a los adultos mayores con domicilio en la provincia de Buenos Aires que no perciban jubilaciones ni pensiones y que, al momento de solicitarlo, no se encuentren bajo una relación laboral formal vigente.

“La iniciativa atiende la situación de mayor vulnerabilidad de quienes, aun formando parte del rango etario de 65 años o más, no son jubilados, ni pensionados, ni están vinculados a un trabajo formal. Es una herramienta más dentro del conjunto de instrumentos orientados a la atención y protección de las personas mayores”, fundamentó Santarelli.

Para acceder a la gratuidad del servicio, la condición de beneficiario se acreditará mediante una credencial o carnet personal e intransferible, expedido por la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo provincial.

De concretarse la sanción, la provincia de Buenos Aires se sumará a otras jurisdicciones del país que ya cuentan con esquemas de gratuidad para la tercera edad.