Bolívar busca recuperar el histórico edificio del Club Social

En Bolívar, el municipio busca darle un nuevo destino al histórico edificio del Club Social y evitar que continúe deteriorándose. Para eso, el Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que propone declararlo de utilidad pública y trasladar allí el cuerpo legislativo local.

La iniciativa aparece como una alternativa para recuperar una construcción que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y que actualmente atraviesa una situación de abandono. La intención es poner nuevamente en valor el inmueble y aprovechar sus amplios espacios para una función institucional.

El Club Social fue fundado el 24 de mayo de 1913, aunque el edificio que hoy se encuentra sobre la avenida San Martín fue construido más de dos décadas después, entre mediados y fines de la década de 1930. En aquel momento, la institución ocupaba un lugar destacado dentro de la vida social de la comunidad.

Durante sus primeros años fue reconocido como uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. La vestimenta, las normas de ingreso y la selección de sus integrantes formaban parte de una época en la que estas instituciones funcionaban como importantes espacios de encuentro y entretenimiento.

Con el paso del tiempo, aquella realidad cambió. El Club Social perdió prácticamente toda su actividad, quedó con muy pocos socios y dejó de contar con personería jurídica. El inmueble, sin embargo, permaneció como uno de los edificios más reconocibles del centro bolivarense.

La situación guarda cierto paralelismo con lo ocurrido años atrás con el Club Buenos Aires, otro edificio histórico que terminó en manos municipales ante la falta de actividad y de autoridades. Actualmente, allí funcionan dependencias de la comuna, entre ellas la Dirección de Cultura.

Ahora, la mirada está puesta sobre el Club Social. El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla trasladar el Concejo Deliberante al inmueble, que actualmente funciona en el primer piso de un edificio de avenida Belgrano 11.

Si bien el actual recinto cuenta con características valoradas por los representantes locales, el espacio resulta insuficiente para albergar cómodamente a todos los bloques políticos. Por ese motivo, la recuperación del antiguo club podría resolver una necesidad institucional y, al mismo tiempo, preservar un inmueble histórico.

El expediente ya comenzó a ser analizado en comisión por los concejales, que buscan definir los detalles de la propuesta y establecer cuál será la mejor manera de concretar el nuevo destino del edificio.

La recuperación también permitiría conservar elementos arquitectónicos que caracterizan al inmueble, como sus grandes aberturas y la particular doble entrada con dos portones, además de su imponente presencia sobre la avenida San Martín.

Para quienes recuerdan el antiguo funcionamiento del Club Social, el cambio de destino puede resultar difícil de imaginar. Sin embargo, el paso del tiempo modificó por completo aquella institución y hoy la prioridad pasa por evitar que una construcción de semejante valor termine perdiéndose.

La propuesta municipal busca, justamente, que el edificio vuelva a tener una función para la comunidad y que su recuperación permita mantener vivo, a través de la arquitectura, un capítulo importante de la historia de Bolívar.