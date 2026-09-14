Bolívar cerró su 97ª muestra con una fiesta de caballos y tradición

En Bolívar, la 97ª exposición rural tuvo su cierre en la pista central con dos espectáculos ligados a las tradiciones del campo: una demostración de perros arrieros y el tradicional entrevero de tropillas.

La jornada comenzó después de los discursos oficiales y del acto inaugural. Con la conducción de Milton Pino, oriundo de Santiago del Estero y debutante en la muestra bolivarense, Lucas Moriones presentó una demostración junto a cuatro perros mestizos especialmente entrenados.

Los animales ingresaron a un corral armado con lienzos de madera y, siguiendo las indicaciones de su adiestrador, lograron reunir y conducir un grupo de ovejas.

Moriones explicó que los perros reciben órdenes en diferentes idiomas y que pueden ser preparados para responder a distintos sistemas de entrenamiento. La exhibición permitió mostrar una tarea que tiene especial importancia en las zonas ganaderas del sur del país, donde estos animales colaboran habitualmente con los productores de ovinos.

El público acompañó la presentación con aplausos y también hubo lugar para una situación inesperada y divertida: un perro salchicha negro apareció en la pista e intentó sumarse a la actividad junto con los animales entrenados.

Después llegó uno de los momentos más esperados de la tarde: el entrevero de tropillas. En total, 12 tropillas entabladas ingresaron a la pista central, cada una acompañada por su correspondiente yegua madrina y su “lunar”, el ejemplar cuyo pelaje se diferencia del resto.

Los tropilleros son los encargados de mantener agrupados a los caballos y lograr que sigan a la yegua madrina. Algunas tropillas están conformadas por animales mansos, mientras que otras incluyen ejemplares ariscos o sin domar, reconocibles también por conservar la cola larga.

La dinámica del espectáculo comienza cuando las yeguas madrinas son separadas de sus grupos. Los caballos quedan entonces mezclados en la pista y, tras una señal, cada tropillero debe localizar a su madrina para comenzar a reunir nuevamente a todos los animales que forman parte de su tropilla.

El ganador es quien consigue completar primero la tarea y volver a reunir a sus ejemplares. Más allá del resultado, la actividad generó momentos de emoción y entusiasmo entre quienes siguieron el espectáculo desde las tribunas.

Uno de los momentos más destacados se produjo cuando el anunciador reconoció a la familia González. Tres generaciones participaron de la exposición con sus respectivas tropillas: abuelo, padre y nieto.

El integrante más pequeño de la familia también fue protagonista. Montado sobre un petiso, condujo una tropilla integrada por animales de características similares, en una escena que reflejó el vínculo de varias generaciones con las tradiciones rurales.

Con el entrevero terminó la actividad de la pista central y también la programación de la exposición. Luego, el público se trasladó hacia El Fogón para continuar la jornada y resguardarse del frío que volvió a hacerse sentir durante la tarde.