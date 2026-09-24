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Bolívar conformó un comité para abordar la gestión del agua

El espacio será presidido por Eduardo Bucca y tendrá representantes de entidades rurales, productivas y sociales del distrito.

Por Redacción

En Bolívar, quedó conformado el Comité de Cuenca Distrital durante una reunión realizada este lunes en el Centro Universitario Regional Bolívar (CRUB).

El organismo tendrá como objetivo funcionar como un ámbito de participación, consulta y trabajo para abordar la gestión del agua y el manejo integral de la cuenca hídrica del distrito.

El intendente Eduardo Bucca presidirá el comité, mientras que Marcelo Paladino, representante de la Sociedad Rural de Bolívar, ocupará la vicepresidencia. La secretaría estará a cargo de Mauricio Iglesias, presidente del Club de Pesca Las Acollaradas.

Del encuentro participaron concejales de las distintas bancadas del Honorable Concejo Deliberante y representantes de instituciones como AAPRESID, INTA, Federación Agraria Argentina Filial Bolívar, la Cooperativa Agropecuaria, Bomberos Voluntarios, el Club de Pesca Las Acollaradas y la Sociedad Rural.

Entre sus funciones, el comité podrá analizar y proponer acciones para el manejo del recurso hídrico y los excedentes de agua, asesorar al Departamento Ejecutivo, elaborar informes y proyectos, convocar especialistas y brindar apoyo técnico a la representación municipal ante los comités regionales de cuenca.

Durante la reunión también se abordaron los estudios previstos sobre los cursos de los arroyos Saladillo, Las Flores y Vallimanca, cuyo convenio fue firmado el pasado 11 de septiembre durante la Exposición Rural.

“La cuestión hídrica es una prioridad de nuestra gestión desde el primer día. Queremos que este Comité funcione de verdad, que seamos proactivos y constructivos, que podamos escucharnos, discutir propuestas y llevar la voz de Bolívar a cada reunión de cuenca”, sostuvo Bucca.

El intendente también destacó la importancia de alcanzar consensos dentro del distrito para defender sus intereses en las distintas instancias regionales donde se toman decisiones vinculadas con el manejo del agua.

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