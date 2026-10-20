Bolívar: presentan un proyecto para fomentar la agroecología

El partido de Bolívar podría contar con una ordenanza para impulsar la agroecología. El proyecto fue presentado por el Colectivo Tierra Viva ante el Honorable Concejo Deliberante y propone acompañar a quienes quieran desarrollar formas de producción más amigables con el ambiente.

La iniciativa contempla la creación de un Registro Municipal de Productoras y Productores Agroecológicos y un Consejo Asesor con representantes del sector, consumidores, comerciantes, organizaciones sociales, el INTA Bolívar, la Escuela Secundaria Agraria N.º 1 y la Secretaría de Producción y Políticas Educativas.

Además, propone capacitaciones técnicas, apoyo para vender en ferias y mercados, producción de bioinsumos, protección de semillas locales y evaluación de beneficios tributarios. La Secretaría de Producción y Políticas Educativas sería la autoridad de aplicación.

Desde el colectivo señalaron que la Ordenanza 2459/17 estableció zonas de resguardo para las aplicaciones de agroquímicos, pero advirtieron sobre dificultades en su cumplimiento. También cuestionaron la reducción de las áreas protegidas en agosto de 2024, al considerar que fue “un retroceso contrario al principio de no regresión ambiental”.

Los integrantes de Tierra Viva sostuvieron que la incertidumbre sobre los riesgos de los agroquímicos no debería impedir la adopción de medidas preventivas. Asimismo, plantearon que la agroecología necesita un acompañamiento estatal similar al que recibieron históricamente otros modelos productivos.

Entre las principales dificultades del sector mencionaron la falta de asistencia técnica, los problemas para comercializar, la ausencia de certificaciones accesibles y los riesgos de la transición productiva.

El proyecto fue presentado con la firma de una decena de integrantes del colectivo. “La agroecología no pide un privilegio, pide las mismas condiciones que tuvieron los modelos que hoy dominan”, expresaron, y remarcaron la importancia de brindar herramientas a quienes quieran producir cuidando el suelo, el agua y la salud de la comunidad.