Bolsonaro en Argentina: reclamo opositor tras su escala

La huida del excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, a Estados Unidos, con escala en la Argentina, abrió no solo un conflicto diplomático para el gobierno de Javier Milei, sino también un nuevo frente de disputa en el Congreso. Legisladores y dirigentes opositores exigieron explicaciones sobre la ayuda oficial para permitir que el hijo de Jair Bolsonaro pasara por suelo argentino pese a la prohibición de la Jusiticia brasileña para abandonar su país.

Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron el martes al final de la noche a Argentina por la provincia de Misiones y unas dos horas después partieron desde Puerto Iguazú en un avión privado hacia Estados Unidos con escala en Ecuador. Eso motivó distintos pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de quien dependen la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

”Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Ya presentamos el pedido de interpelación al jefe de gabinete, Diego Santilli, para que rinda cuentas ante el Congreso”, anunció en la redo social X el diputado de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi.

El senador derechista, que se autoproclamó “líder de Brasil” pese a haber sido derrotado en las elecciones del domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aterrizó ayer en Estados Unidos, previo paso por la Argentina. Lo hizo con varias investigaciones judiciales a cuestas por las que la justicia brasilera le había prohibido salir del país y cancelado sus pasaportes, aunque sin una orden de captura formal.

En este contexto, desde el peronismo se preguntaron por qué el gobierno de Milei “no retuvo la aeronave ni demoraron el despegue mientras se verificaba la situación judicial del pasajero” dada la “implicancia que este caso tiene para la relación bilateral”.También cuestionaron por qué el comunicado oficial que confirmó el ingreso y la salida de Bolsonaro se difundió después del despegue.

“¿Quién dio la orden para que así sea?”, preguntaron los legisladores.

El bloque de UP considera que el dirigente brasileño se fugó “con la complicidad del gobierno de Milei”. Por eso, anticiparon, impulsarán la interpelación de Quirno, Santilli y Moteoliva en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional. Además, buscarán ocuparán reunir pedidos similares de otros bloques.

”TIENEN QUE DAR LA CARA”

En la misma línea, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación contra Quirno para esclarecer si existió conocimiento previo o colaboración de funcionarios argentinos y si se utilizaron recursos públicos, estructuras de seguridad o servicios de inteligencia para facilitar el traslado. “¿Por qué el Estado argentino tiene que ayudar a quienes buscan evadir la Justicia?”, cuestionó.

Del mismo modo, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó que reclamará la presencia de Quirno y Monteoliva en el Congreso, mientras acusó al Gobierno libertario de haber brindado asistencia operativa a través de Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, exigió.

Además, los legisladores pidieron a la Casa Rosada que confirme versiones periodísticas sobre la presencia en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú de Santiago Caputo, horas antes del despegue del vuelo.

El asesor presidencial es uno de los principales impulsores de la ley de Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas, que acaba de conseguir dictamen de comisiones gracias a un acuerdo con bloques aliados como el Pro y la UCR. Pero su presencia en Misiones provincia alimenta las sospechas opositoras sobre la colaboración de Milei en la fuga de Bolsonaro y hace temblar los entendimientos alcanzados.