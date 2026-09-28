Bomberos Voluntarios de Ensenada reclaman a Nación por un subsidio

Bomberos Voluntarios de Ensenada se encuentran reclamando al gobierno nacional el pago de un subsidio estimado en más de 90 millones de pesos, una partida que consideran “esencial” para poder funcionar.

Así lo explicaron a EL DIA desde el cuerpo de emergencias al confirmar que, al margen de la ayuda de la gente y del subsidio provincial establecido por ley, “en lo que va del año aún no han percibido nada del aporte nacional correspondiente”. El tema surgió a partir de que en el Concejo Deliberante de la ciudad ribereña el edil oficialista Gerardo Preste reclamara la deuda al Gobierno de Javier Milei.

Al respecto, este diario consultó al mencionado cuartel desde donde indicaron que se trata de subsidios dispuestos por ley. En el caso del bonaerense, establecido por la ley 10.917, mientras que en el caso del nacional, se trata del que fija la norma 25.074.

En este último caso, correspondían unos 30 millones de pesos. Sin embargo, ante el fenómeno de los incendios forestales que vienen teniendo lugar este año, el gobierno nacional decidió triplicar el monto a recibir por cada cuartel.

Así lo indicó el comandante en jefe del cuartel de Bomberos de esa ciudad, Abel Comas, al mencionar que la sumatoria de lo adeudado es de “más de 90 millones de pesos”.

OTROS CASOS

Consultados al respecto los Bomberos de Berisso, éstos indicaron haber percibido el monto mencionado, aunque afirmaron estar reclamando otro concepto: un remanente de unos 40 millones de pesos, correspondientes a 2025.

Sobre el subsidio de 2026, también indicaron que otros cuarteles de Voluntarios de la Región “ya lo percibieron”. Y mencionaron los casos de El Peligro, en La Plata, Magdalena, Chascomús, Brandsen y Berazategui, para citar ejemplos.

Según detallaron los berissenses, en líneas generales el reclamo de la mayoría de los cuarteles de Voluntarios de la Provincia no es por el subsidio de este año, el que, al presentar toda la documentación requerida, fue aportado a cada institución. “El reclamo que tenemos en gran parte, y por el que semanas atrás hicimos sonar las sirenas de nuestros distritos es por un atraso en un remanente que corresponde a 2025”, concluyó.