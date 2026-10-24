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Bonfatti fue declarado Huésped de Honor de La Plata

El exgobernador de Santa Fe visitó la ciudad para presentar su libro “Memorias para un porvenir socialista”. Durante su estadía, se reunió con el intendente Julio Alak y el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland

Por Redacción

El Concejo Deliberante de La Plata declaró Huésped de Honor al exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti, quien visitó la ciudad para presentar su libro “Memorias para un porvenir socialista”. La distinción se realizó el jueves 22 de octubre, durante un encuentro con el intendente Julio Alak y el titular del cuerpo legislativo, Marcelo Galland.

Durante la reunión, los funcionarios y el dirigente socialista dialogaron sobre la situación política y social del país y compartieron experiencias de gestión. Bonfatti también recordó el vínculo que construyó con Alak cuando ambos estuvieron al frente de gobiernos locales y participaron en la creación de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

La presentación del libro se realizó ese mismo día en la Casa del Pueblo, ubicada en calle 49 N.º 729, entre 9 y 10. La actividad fue organizada por el Partido Socialista de La Plata y la Cátedra Libre de Cultura Socialista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

En la publicación, Bonfatti repasa distintos momentos de su trayectoria y los relaciona con reflexiones sobre la realidad política y social argentina.

Médico de profesión y dirigente del Partido Socialista, Bonfatti fue presidente comunal de Las Parejas, secretario de Salud Pública de Rosario y gobernador de Santa Fe entre 2011 y 2015. También estuvo al frente del Partido Socialista a nivel nacional.

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