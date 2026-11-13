Borraron el mensaje que decía que Argentina tiene “dos Papas”

La frase se había publicado en las cuentas oficiales del Pontífice durante su despedida del país y rápidamente se viralizó. Sin embargo, fue eliminada horas después, cuando se advirtió que León XIV no la había pronunciado durante su último acto en territorio argentino.

“Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La frase atribuida a León XIV generó repercusión nacional e internacional, pero su desaparición de las redes sociales oficiales del Vaticano abrió interrogantes sobre los motivos de la decisión.

Según trascendió a partir de fuentes eclesiásticas, la eliminación respondió a un error de comunicación y no a una controversia diplomática ni a una objeción al contenido del mensaje. La expresión formaba parte del discurso escrito que el Papa había preparado para completar su despedida de la Argentina, pero finalmente no fue incluida en su intervención oral.

El mecanismo habitual de comunicación de la Santa Sede consiste en utilizar los discursos preparados para seleccionar las frases destacadas que luego se publican en las redes oficiales. De esa manera, se agiliza la difusión sin esperar la desgrabación de cada actividad. Sin embargo, en esta oportunidad no se advirtió que León XIV había omitido ese pasaje.

El texto también incluía un agradecimiento por la experiencia vivida en la “cuna de nuestro querido papa Francisco” y la expresión “me he sentido como en casa”, que sí pronunció públicamente. Al detectar la discrepancia, los responsables de comunicación retiraron la publicación para evitar presentar como textual una frase que no había sido dicha.

La despedida del Pontífice había tenido como escenario final la misa multitudinaria en Luján, donde recordó a Francisco y cerró su homilía con un mensaje: “Argentina, levántate y camina”. Luego partió desde Ezeiza rumbo a Lima, para continuar su gira sudamericana.