Bullrich agita su “Plan B” y alimenta la idea de una candidatura presidencial

Patricia Bullrich volvió a sacudir el escenario político con un video que alimentó las especulaciones sobre sus aspiraciones electorales para 2027. La senadora nacional difundió una pieza cargada de referencias simbólicas que, según interpretan dirigentes de La Libertad Avanza, podría anticipar una estrategia propia frente a la eventual reelección de Javier Milei.

La publicación llegó después de que la legisladora reuniera a integrantes de su círculo cercano y anticipara en redes sociales que “se vienen cositas”. Horas más tarde apareció el video de 28 segundos que volvió a instalar una pregunta dentro del oficialismo: ¿Bullrich prepara una candidatura presidencial o busca fortalecer su posición en el armado libertario?

El material combina imágenes del Congreso, el recinto del Senado, la banca de la exministra de Seguridad y la silla de la Presidencia de la Cámara alta. Sobre el final aparece Bullrich, acompañada por una descripción: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.

Sin embargo, el detalle que despertó mayores interpretaciones fue la música elegida: una versión instrumental de “Es un secreto”, del dúo puertorriqueño Plan B. La referencia fue leída como un mensaje sobre la existencia de una eventual alternativa electoral.

La elección musical recordó al denominado “Plan V” que circuló durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando sectores del PRO impulsaban a María Eugenia Vidal como posible alternativa ante el deterioro de la imagen presidencial.

Desde la Casa Rosada optaron por restarle trascendencia al video.

No es la primera vez que la senadora utiliza canciones para transmitir mensajes políticos. En febrero eligió “Vogue”, de Madonna, para celebrar la media sanción de la reforma laboral. En junio recurrió a “Se dice de mí”, tras diferenciarse de Milei por una designación judicial, y en septiembre utilizó “No me importa”, de Lali Espósito, luego de cuestionar cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

En el entorno de Bullrich reconocen que el nuevo video tiene una intencionalidad política que excede su actividad legislativa. Incluso admiten que representa una suerte de lanzamiento, aunque todavía sin definir el cargo al que podría aspirar.

Entre las alternativas aparecen una candidatura presidencial, integrar una fórmula con Milei como vicepresidenta o continuar fortaleciendo su presencia en el Senado.

La propia Bullrich alimentó esas posibilidades durante una entrevista reciente, cuando aseguró: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”.

Sus colaboradores sostienen que una eventual candidatura solo tendría sentido si las condiciones políticas fueran favorables. En particular, consideran indispensable un deterioro significativo de la imagen de Milei y encuestas que reflejen una demanda concreta de una alternativa electoral.

La disputa por el poder dentro del oficialismo

Los movimientos de Bullrich generan distintas interpretaciones en La Libertad Avanza. Mientras algunos consideran que busca preservar autonomía frente al Presidente, otros creen que intenta mejorar su posición para negociar lugares en las listas de 2027 o convertirse en su compañera de fórmula.

También llama la atención que, en sus últimas declaraciones, la senadora haya expresado su deseo de que continúe el modelo político y económico del oficialismo, sin mencionar necesariamente a Milei como candidato.

En paralelo, Bullrich viene fortaleciendo sus vínculos con dirigentes del PRO y la Unión Cívica Radical. Legisladores libertarios destacan su actitud de diálogo con sectores aliados y su intención de preservar acuerdos parlamentarios.

Ese acercamiento, sumado al capital electoral que conserva desde su candidatura presidencial de 2023, constituye uno de sus principales activos para disputar espacios de poder.

Por ahora, su entorno anticipa una pausa en la difusión de videos, aunque no descarta otra publicación antes de fin de año. Mientras tanto, Bullrich mantiene abiertas sus opciones y evita definiciones anticipadas. Su futuro dependerá del desempeño del Gobierno y del escenario electoral de 2027, pero sus últimos movimientos dejaron en claro que pretende ocupar un lugar central en esa discusión.