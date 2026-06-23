Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Bullrich anunció que se suspendió el informe de gestión de Adorni en el Senado

Por Redacción

El oficialismo decidió cancelar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en el Senado previsto para el 2 de Julio, ya que "no hay predisposición" de los bloques opositores y dialoguistas para escuchar al cuestionado funcionario.

La presidente del bloque de LLA, Patricia Bulrrich, informó a los periodistas que decidió tomar esa medida para evitar que ese informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas y reveló que en el Gobierno están de acuerdo con su resolución.

Subrayó que "no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete".

En tanto, la Libertad Avanza estaba logrando firmar hoy un nuevo acta de Labor para la sesión de este jueves donde solo se podrá tratar la interpelación si los opositores consiguen los dos tercios, en lugar de una mayoría absoluta como se había establecido la semana pasada

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?