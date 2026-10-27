Bullrich faltó a la reunión de Gabinete

El faltazo de Patricia Bullrich a la reunión de gabinete que ayer encabezó Javier Milei en Casa Rosada volvió a exponer las diferencias entre la senadora y el Presidente. Aunque desde el Gobierno se aludió a motivos personales, la ausencia tiene motivos que van desde el malestar de la exministra por los ataques del mandatario a la prensa al contrapunto por el triunfo electoral de Lula Da Silva en en Brasil.

Según trascendió, Bullrich tenía decidido desde la noche anterior no participar de un encuentro en el que sentía que se iba a ver obligada a respaldar públicamente posiciones con las no está de acuerdo. “No tenía ganas de ir”, resumieron en su entorno, más allá de que la reunión se superpuso con su agenda en el Senado.

El nuevo foco de conflicto es el enfrentamiento de Milei con el periodismo. La senadora advirtió el domingo que el Presidente “cruzó un límite” al insultar a periodistas a los que llegó a amenazar de muerte. En el entorno de Bullrich aseguran además que el mandatario se había comprometido a moderar esas expresiones, pero no cumplió.

Además, se supo que en una conversación reciente la legisladora le recordó a Milei que todos los presidentes fueron cuestionados por la prensa: “Preguntale a Cristina, sino”, le habría dicho.

El resultado electoral en Brasil también divide posiciones. Bullrich no comparte la teoría del fraude que el Gobierno buscaría instalar.

Además, la senadora intuía que el Presidente iba a salir con sus ministros al balcón de la Casa Rosada (como lo hizo) y no quería aparecer en esa foto.

A esos motivos se suma la estrategia electoral. Cuentan que Bullrich está decidida “a jugar” en 2027, mientras considera que el panorama para la reelección de Milei es cada vez más difícil. Por eso, en su entorno no descartan que el distanciamiento desemboque finalmente una ruptura.

Milei ratificó el rumbo

Sin Bullrich, la reunión de Gabinete giró en torno al pedido presidencial de cerrar filas detrás del programa económico. Milei ratificó que no modificará el rumbo para mejorar sus chances electorales y calificó esa posibilidad como “inmoral, injusta, un error técnico y una grave afrenta” a la credibilidad de su gestión, a la par que agregó: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

Como un anticipo de la polarización que busca imponer en la búsqueda de su reelección, el Presidente le transmitió a sus ministros que “por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”.

Según el comunicado oficial, el mandatario también repasó las dificultades externas que afectan a la economía argentina, entre ellas los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el encarecimiento del petróleo y las presiones sobre los precios y las tasas de interés.

En materia legislativa, pidió avanzar con la ley de patentes, la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con las sanciones a empresas que colaboren con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas.

Pese a la expectativa por el resultado brasileño, Milei no mencionó a Lula durante la reunión ni incluyó referencias a los comicios en el comunicado oficial. Tampoco hubo alusiones a sus ataques contra la prensa.

Acompañaron al Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. También estuvieron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La exministra no comparte los ataques a la prensa y hasta se acordó de Cristina