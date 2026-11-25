Patricia Bullrich volvió a mostrar autonomía política, reclamó cambios "quirúrgicos" en el programa económico y aseguró que "no alcanza con decir que todo mejorará en 2028".

En declaraciones a la prensa, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) señaló que es necesario "que las tasas deben seguir bajando para haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse".

"El crédito impulsa la economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon", indicó.

En ese marco, Bullrich, quien manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de ser presidenta, afirmó que la discusión pasa por cómo el plan económico "llega a todos los ciudadanos" y que "no creo que baste con decir que todo mejorará en 2028".