Bullrich reavivó la interna en el Gobierno

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, cuestionó el recorte previsto para Discapacidad en el Presupuesto 2027 y advirtió que insistir con los cambios rechazados por el Congreso puede generar un nuevo conflicto político para el Gobierno. “Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, sostuvo.

Bullrich afirmó que el tema no fue discutido en la mesa política del oficialismo antes del ingreso del proyecto a Diputados y volvió a apuntar contra el ministro de Economía, Luis Caputo. “Yo no quiero acusar a nadie, pero el presupuesto salió de Economía”, señaló.

Anoche, en LN+, la senadora también contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había asegurado que ella se retiró antes de que se tratara el tema. “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, afirmó.

Bullrich agregó que tampoco es cierto que la cuestión haya sido abordada posteriormente en la mesa política. “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, sostuvo.

Pese a la disputa interna, la senadora buscó bajar el tono del enfrentamiento. “Yo no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”, dijo. Y explicó que su objetivo es “generar los consensos necesarios para que los proyectos que manda el Gobierno sean leyes y no se queden perdidos en la nada”.

Sobre la próxima reunión de la mesa política, prevista para el martes, Bullrich ironizó: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

La dirigente recordó además el conflicto generado durante 2025 por la discusión sobre discapacidad y el presupuesto universitario. “Tuvimos una crisis política muy fuerte”, afirmó, y remarcó que las modificaciones vinculadas con Discapacidad ya fueron rechazadas por el Congreso.

“Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente”, sostuvo Bullrich, quien aseguró que dentro del Congreso existen sectores que comparten su postura.

La senadora indicó que todavía no habló del tema con Javier Milei porque el Presidente se encuentra de viaje. “No hablé del tema porque estas cosas se hablan personalmente y está viajando”, explicó. También consideró que podría existir coincidencia con el mandatario sobre la necesidad de revisar el planteo incluido en el Presupuesto 2027.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió al proyecto del Gobierno para eliminar las PASO. Señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, gobernadores y partidos provinciales, y sostuvo que existen votos para avanzar con la iniciativa.

De todos modos, aclaró que la eliminación de las primarias debería estar acompañada por otro mecanismo para definir candidaturas. “Tiene que haber un sistema de elección de candidatos. No con el dedo de alguien: tienen que poder elegirse democráticamente”, afirmó.

Bullrich recordó su interna con Horacio Rodríguez Larreta en 2023 para explicar su posición. “Gané unas PASO y el espacio quedó dividido”, dijo. Según la senadora, ese tipo de disputas internas termina desgastando a las fuerzas políticas.

En ese sentido, planteó que uno de los objetivos centrales del Gobierno debe ser lograr la reelección de Milei. “Para mí es muy importante que el proyecto sea reelegido. ¿Cuál es la medida de triunfo de un proyecto? La reelección”, sostuvo.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial o una fórmula con Milei, Bullrich respondió: “No me parece que sea una discusión importante ver dónde puedo ir yo”.

La senadora también se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y sostuvo que la condena contra la expresidenta fue ratificada por la Corte Suprema. “Tiene una condena de seis años e inhabilitación perpetua para cargos públicos”, afirmó.

Sobre los planteos de los abogados de la exmandataria para recurrir a organismos internacionales, Bullrich fue categórica: “No hay nada por encima de la Corte Suprema, ni una comisión de las Naciones Unidas. Es todo verso”.

Finalmente, habló sobre la interna del peronismo y la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Según Bullrich, el gobernador bonaerense busca diferenciarse de la conducción de la expresidenta para construir una candidatura propia.

“Kicillof dice: ‘Acá estoy yo’. Y demostrar su autonomía es la única manera en la que puede ser candidato”, sostuvo. Y agregó: “Los que se proponen como candidatos tienen que tener la personalidad para bancarse la soledad del poder y las decisiones”.

LA INTERNA LIBERTARIA VUELVE A TENSARSE

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta luego de que la senadora Patricia Bullrich cuestionara públicamente el proyecto de Presupuesto 2027 por los recortes previstos en el área de discapacidad. La senadora aseguró que no había sido informada de los cambios y advirtió que, de no conocerlos, podía quedar “como una tonta o como que los engañan”.

Algunos trascendidos políticos publicados describen un escenario de creciente tensión entre Bullrich y el sector que conduce Karina Milei. Según esas versiones, en la Casa Rosada existe preocupación por la posibilidad de que la senadora profundice su autonomía política y termine planteando una alternativa electoral dentro del espacio oficialista.

Bullrich volvió a marcar distancia con el Gobierno mediante un video en redes sociales musicalizado con una canción de Lali Espósito. La publicación fue interpretada en el oficialismo como otra señal de independencia, después de sus cuestionamientos por el caso Adorni, decisiones judiciales y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

El conflicto también expuso diferencias en torno al manejo legislativo. Bullrich sostiene que los acuerdos políticos deben acelerarse y ha advertido que el Senado no avanzará con la reforma electoral hasta que esas negociaciones se concreten.

Desde el Gobierno intentaron bajar el tono de la disputa. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que las diferencias deben discutirse “puertas adentro”, mientras que el diputado Santiago Santurio afirmó que el oficialismo buscará una alternativa para mejorar la situación de las personas con discapacidad sin afectar el equilibrio fiscal.

Según los trascendidos, sin embargo, el conflicto no estaría cerrado. En sectores de la Casa Rosada atribuyen el episodio a las diferencias que Bullrich mantiene con la conducción política de Karina Milei, mientras que cerca de la senadora consideran que su posición le permitió forzar una revisión de los cambios en discapacidad.

El trasfondo es también electoral. Las versiones periodísticas señalan que en La Libertad Avanza existe preocupación por el comportamiento futuro del electorado que acompañó a Bullrich en 2023 y por la posibilidad de que la senadora mantenga un proyecto político propio. Por ahora, Bullrich sostiene públicamente que el proyecto de cambio encabezado por Milei merece ser reelegido, aunque continúa reclamando mayor participación en las decisiones.