Bullrich reclama más “velocidad” en la recuperación económica

La senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, expresó nuevamente su preocupación por la “velocidad” de la recuperación económica, y pidió que la baja de impuestos prevista en regímenes como el RIGI pueda “llegar a todos”.

Las declaraciones se dieron durante una exposición en la Universidad de San Andrés, en línea con observaciones que la dirigente ya había planteado en público y en privado.

Bullrich sostuvo que el alcance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) genera asimetrías y reclamó que la reducción impositiva no quede limitada a quienes acceden al mismo o bien al “Súper RIGI”, y señaló que numerosas empresas, industrias, comercios y servicios tecnológicos continúan enfrentando costos altos que dificultan la competitividad.

En otro tramo de su intervención, la senadora advirtió que la velocidad de la recuperación “preocupa muchísimo” y planteó que el ritmo de los cambios debe acompañar las necesidades de cada argentino para que el esfuerzo realizado “tenga sentido” en 2027. La dirigente ya había manifestado inquietudes similares en agosto, durante su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Las declaraciones se conocieron día después de que el presidente Javier Milei defendiera su programa económico en el Council of the Americas, donde descartó la necesidad de introducir cambios. Bullrich reconoció los avances macroeconómicos del Gobierno, pero remarcó que aún falta que esos resultados se reflejen con mayor claridad en la vida cotidiana.

La senadora insistió en que se necesita “confianza” para que la velocidad de los cambios se traduzca en mejoras perceptibles para familias, pymes y empresas. En encuentros recientes con empresarios, Bullrich ya había reclamado “más velocidad en los resultados” y valorado el rumbo económico como “correcto”, aunque difícil.

También recordó que los planes de estabilización “tienen momentos difíciles”, según expresó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, pero advirtió que desviarse del camino implicaría “caerse”. Bullrich es la dirigente oficialista que más diferencias marcó en público respecto de temas sensibles del Gobierno, como el caso del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y la controversia por el pliego de María Verónica Michelli.

PEDIDO

Organizaciones de la sociedad civil argentina solicitaron a la senadora Bullrich que se eliminen los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la existencia de sociedades automatizadas y autónomas, tras expresar objeciones constitucionales y advertir sobre riesgos no resueltos en torno al control humano sobre sistemas de inteligencia artificial.

En una carta dirigida a Bullrich y al Senado, los firmantes señalaron que la propuesta legal sometida a discusión permitiría la constitución de entidades jurídicas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Las organizaciones requirieron la convocatoria a una audiencia pública y la supresión integral del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de la Sección V, artículos 258 a 265, referida a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO).