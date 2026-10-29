Bullrich reconoció el triunfo de Lula Da Silva

Tras la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, con una escala previa en Argentina, y en medio del silencio de Javier Milei sobre el triunfo de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Patricia Bullrich aprovechó para volver a diferenciarse del libertario y reconocer el resultado electoral que terminó con la reelección al líder del Partido de los Trabajadores.

Sin mencionar a Lula, la titular del bloque de La Libertad Avanza en la red social X escribió que “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”. Y, aunque aclaró que existen “profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil”, aseguró que “nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”.

No obstante, cuestionó el proceso judicial contra Bolsonaro. “Sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, advirtió Bullrich, y completó: “La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”.

La exministra de Seguridad volvió a desmarcarse así de la postura del Presidente, quien no felicitó públicamente a Lula ni reconoció formalmente el desenlace de la elección. Incluso, la Casa Rosada todavía seguía evaluando su posición ante las denuncias de irregularidades que hizo el sector que responde al hijo de Jair Bolsonaro.

La declaración de Bullrich se inscribe dentro de la saga de diferencias públicas que viene exponiendo la senadora y que generan malestar en el entorno de Karina Milei. De hecho, el lunes se ausentó de la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente, entre otros motivos porque no compartía la lectura oficial sobre la elección brasileña. Pese a ello, el mandatario ordeno a su círculo evitar la confrontación directa. Al menos por ahora.