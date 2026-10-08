Bullrich se diferencia y rechaza a una fiscal que promueve el Gobierno

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del Gobierno y anticipó que rechazará el pliego de la fiscal Susana Pernas propuesta por la Casa Rosada para un Tribunal de Menores, por haber impulsado la condena contra el policía Luis Chocobar.

Bullrich anticipó su oposición al pliego de Pernas en la Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos, donde rindieron examen una docena de postulantes a jueces, defensores y fiscales.

Luego, a través de sus redes, ratificó: “Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas” y argumentó: “Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”.

Agregó que “ellos (por los fiscales y jueces) están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia” y concluyó: “Por eso, aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo. Del lado de la gente, siempre”.

TENSO DEBATE

Durante la audiencia de comisión, Bullrich planteó duras críticas contra la postulación de Pernas como Fiscal General ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, debido a la pena de 3 años que le impuso a Chocobar por haberle disparado a un adolescente que apuñaló a un turista norteamericano en diciembre de 2017.

“En la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dieron una pena a Chocobar, le mancharon su carrera cuando él había actuado”, cuestionó Bullrich y se preguntó: “¿Qué hacen todos los policías del país cuando ven que alguien que dispara es acusado? ¿Quién va a defender a la sociedad cuando una fiscal insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena?”, y siguió : “Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera? ¿Los ciudadanos van a estar indefensos frente a esta situación?”.

Por su parte, Pernas defendió su actuación como fiscal y consideró que “en la forma que disparó (Chocobar) había exceso en sus funciones y así lo entendió también el tribunal actuante”. Insistió en que “hubo un exceso porque no se puede tirar directamente a la persona. Hay que detenerlo, no se podía matarlo”.

Enseguida, Bullrich retrucó: “Para usted, Chocobar, en este caso, ¿actuó como delincuente o como policía?”. A lo que Pernas respondió que “en ningún momento” dijo que haya actuado como delincuente y reiteró que lo interpretó como un exceso y no como “gatillo fácil”.

La fiscal se defendió: “Me parece que es totalmente injusta esta posición. Me parece una posición personal hacia mi persona [...] La prácticamente acusación que recibo en este momento me parece totalmente improcedente a mi trayectoria de 50 años como fiscal. No estoy en contra de la Policía”.

Bullrich volvió a defender a Chocobar y consideró que realizó un “acto heroico” por el cual está “injustamente condenado”.

No es la primera vez que la senadora se diferencia del Gobierno en temas de designación judicial. En junio se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon.