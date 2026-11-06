Bullrich sigue tomando distancia pero la Rosada también la desafía

Patricia Bullrich continúa marcando diferencias con el gobierno nacional. Reclama correcciones en la política económica y cuestiona los ataques a la prensa que envueltos de ira dispara el Presidente. Exhibe diferencias mientras construye una eventual candidatura. Todo, en medio de una tensión creciente con la Casa Rosada.

Hasta el momento Javier Milei obvió responderle, pero quienes frecuentan los pliegues del poder sostienen que la paciencia del jefe de Estado estaría llegando a un límite. En ese contexto de tirantez expuesta, la que en cambio decidió poner manos a la obra para cruzar a Bullrich fue Karina Milei.

La secretaria General de la Presidencia deja hacer e instruye a algunos de sus laderos. Uno de ellos es Martín Menem, quien desde la presidencia de la Cámara de Diputados trabaja para desplazar a Bullrich de la presidencia del bloque de senadores.

La disputa está instalada pero por ahora no hay quiebre. “Nosostros no nos vamos a ir, que sean ellos los que nos echen”, sostienen integrantes del círculo de confianza de la legisladora.

Lo cierto es que mientras Bullrich insiste en marcar diferencias, Karina Milei ya le está mostrando los dientes. En ese contexto habría que inscribir el encuentro que hace algunas horas en el Congreso mantuvieron la hermana del Presidente, Martín Menem y Nadia Márquez, la senadora y pastora evangelista de Neuquén que el sábado inauguró un templo en su provincia.

Nada parece casual, la actividad, con foto incluida, fue difundida profusamente. Tampoco puede pasarse por alto que Márquez es el nombre elegido por el karinismo para desplazar a Bullrich de la presidencia del bloque de senadores. Y que Menem es impulsado por Karina Milei como compañero de fórmula del Presidente, el mismo lugar que, en principio, persigue la ex ministra de Seguridad.

En medio de ese escenario de tensión, Karina Milei debió suspender la habitual reunión semanal de la mesa política a la que Bullirch pegó el faltazo días pasados, en otro gesto de diferenciación.

El caso es que la pelea sigue en ascenso, empujada por las sospechas de la Casa Rosada que cree que Bullrich, en rigor, busca ser candidata a presidente. “No queremos ser un nuevo Chacho Alvarez”, retrucan cerca de la senadora. Y afirman que lo que dice Bullrich apunta a corregir el rumbo para garantizar la reelección de Milei.

Karina Milei, mientras tanto, se exhibe en público junto a varios dirigentes que, como ella misma, tienen apuntada a la legisladora.