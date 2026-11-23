Después de que el oficialismo se asegurara el dictamen en el Senado por la suspensión de las PASO a pesar de su interna, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse de las políticas del Gobierno nacional al pedirle que saque “el pie del Estado de encima de las pymes” para que puedan “producir, invertir y generar trabajo”.

En una publicación en su cuenta de la red social X, la senadora oficialista dijo que es necesario modificar la situación de temas como “el IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales” porque “son algunos cambios que pueden sentirse en el día a día”.

Diferenciándose de política económica que impulsa el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la legisladora se pronunció a favor de eliminar percepciones, establecer “un mínimo no imponible de cargas sociales” y contar con “impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa”. Una más y van...