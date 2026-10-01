Bullrich y otro error “no forzado”

En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló ayer que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado” y que hoy podría costarles la caída del mega decreto 70/2023 de Javier Milei.

La expresión de Bullrich llegó luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros porque en un sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del polémico DNU 70/23 de Milei -el 154- que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011. Ese DNU había sido uno de los ítems fundacionales del actual gobierno.

Después hubo un camino legislativo en la llamada pretensión de sancionar la extranjerización de tierras con múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto, que estuvo contenido en la iniciativa más amplia conocida como “de inviolabilidad de la propiedad privada”. Finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión por lo que quedaría vigente, básicamente, lo que decía la norma vigente del 2011.

“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa en cuestión. Que fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una suerte de rival interno de Patricia en el gabinete.

Agregó Bullrich: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar. Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del mega decreto en su conjunto.

TIRONEOS POR EL PROYECTO

Bullrich está en tema. Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro Sturzenegger planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al texto original. La iniciativa, ya sin el capítulo sobre tierras porque de lo contrario no salía, logró en agosto la media sanción del Senado. Pero aún espera ser tratado en Diputados.

Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quórum, una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el 14.

Bullrich habló en el acto por el aniversario de los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fue en la Facultad de Derecho de la UBA. Ella fue convencional constituyente en aquella ocasión.

Dato: al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones para jefe de gobierno porteño en 2027. Al respecto, dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada.

En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura y tensionó su relación con los hermanos Milei.

Bullrich amaga con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, desde el inicio del año.

Pero, a la vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad de Buenos Aires (lo que acaso implique cederle el puesto de candidato a Jefe de Gobierno a Jorge Macri), al revés de lo que expresan los “karinistas” puros, que juegan con la idea de enfrentar al macrismo.

Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” aún y los referentes porteños violetas, en los hechos, siguen cuestionan la gestión de Macri.

Sobre el gobierno del primo de Mauricio, Bullrich le dijo a la prensa que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge -fin de manteros, desalojos- pero dijo que “faltan otras cosas”. Final abierto.