Bullrich y una foto con su equipo: ¿nuevo desafío?

Patricia Bullrich reunió ayer a su grupo de dirigentes más íntimos y se ocupó de que circule una imagen del encuentro. Desde ese entorno se explicó que la senadora -jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta- buscó mostrar un cierto músculo político interno, en momentos en que asoma tomando algo de distancia de algunas posturas de Javier Milei y su círculo aúlico.

No es que la relación esté rota. Pero Bullrich cree que Milei debería torcer algunos ítems de la gestión, reformularlos, en pos de asegurar la reelección el año que viene. La senadora ha recurrido a la imaginación en ocasiones anteriores: canciones de Lali Espósito, Tita Merello o de Plan B subidas a las redes para mostrar lejanía con La Libertad Avanza; faltazo a la reunión de gabinete, la de la semana pasada, para “no quedar expuesta” luego de que el Presidente no reconociera a Lula da Silva como el legítimo ganador de la elección brasileña; criticar los burdos ataques mileístas a la prensa, con la figura de quema en la hoguera como expresión más brutal.

Por el contrario, ayer recurrió a los propios y a que el diputado Damián Arabia, uno de los más activos bullrichistas en las redes compartiera una imagen del encuentro. “Linda reunión con el equipo”, escribió.

La reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados “fue de trabajo”, según reconoció uno de los participantes. Que agregó: “Había muchos dirigentes que querían verla” de forma presencial. Allí estuvieron los diputados nacionales Belén Avico, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giudici, el mencionado Arabia, María Luisa Estevarena, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Lorena Petrovich y Martín Matzkin.

Del riñón de la senadora también participaron su asesor y senador bonaerense Diego Valenzuela y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza. Los ausentes fueron Aníbal Tortoriello y Laura Rodríguez Machado.

UN INTRÍNGULIS PARA MILEI

Los intentos de desmarque de Bullrich son seguidos con algo de enojo por miembros del entorno presidencial. Milei ha ordenado no confrontar con ella: sabe que, por ahora, no puede darse el lujo de forzar su salida del espacio. Es la dirigente violeta que mejor mide, incluso más que el Presidente, y una pieza clave en el Senado.

Bullrich ha expresó sus disidencias en distintas ocasiones. Una de las últimas fue cuando no le avisaron que en el Presupuesto 2027 el Gobierno proponía una reforma en el área de Discapacidad. “Si no le cuentan las cosas, es imposible trabajar en conjunto”, deslizaron desde su entorno para manifestar el desencanto que había generado aquella decisión, de la que se enteró cuando la iniciativa entró al Congreso y sobre la que había estado negociando con la oposición.

Antes había sido la única voz que le exigió al ahora despedido Manuel Adorni -el ex jefe de Gabinete y vocero- que presentara su demorada declaración de bienes porque, dijo, le hacía daño al gobierno la sospecha sobre su supuesto enriquecimiento ilícito. La lista es más larga.

En el ala bullrichista de La Libertad Avanza están convencidos de que “del 55% con el que ganó Javier Milei en la segunda vuelta, el 25% fueron de ella”. Es por eso que la ex ministra de Seguridad busca retener a ese votante que puede estar desencantado con algunas decisiones del Gobierno, pero que no quiere que vuelva el kirchnerismo.

En ese contexto de idas y vueltas, también hay acercamientos. Ayer, Bullrich destacó la decisión anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, de frenar los embargos de la Agencia de Recaudación (ARCA) a las pymes. “Los embargos están matando a las empresas”, escribió en su cuenta de X. La dirigente celebró la decisión de “Toto” de suspender esas ejecuciones hasta mayo de 2027 y sostuvo que el Gobierno debe anticiparse al deterioro financiero de las firmas. “Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde”, agregó.

El mensaje también incluyó una defensa del rumbo económico de Javier Milei. Bullrich consideró que la etapa de estabilización necesita respuestas concretas para sostener la actividad, aunque rechazó las políticas basadas en el gasto descontrolado y el denominado “plan platita”.