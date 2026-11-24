Un proyecto de ley ingresó este martes al Senado bonaerense con el objetivo de fortalecer la participación de proveedores locales en las grandes inversiones productivas que se realicen en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone modificar la normativa que regula el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (REPIE) para ampliar las oportunidades de contratación de pequeñas y medianas empresas de cada municipio.

La propuesta fue presentada por el senador provincial Alex Campbell y surgió de una iniciativa impulsada desde Bahía Blanca por la presidenta del Concejo Deliberante local, Gisela Caputo, y el concejal Emiliano Álvarez Porte.

Entre los principales cambios planteados, el proyecto establece que las empresas que accedan a los beneficios del régimen deban informar con anticipación las oportunidades de contratación, los rubros que necesitan cubrir y las condiciones para que puedan participar los proveedores interesados.

Además, incorpora un criterio de preferencia para las firmas locales cuando sus propuestas sean equivalentes en precio, calidad, capacidad técnica y plazos de entrega. Según lo establecido en la iniciativa, el mecanismo no contempla cupos obligatorios ni modificaciones a las reglas de libre competencia.

Otro de los puntos prevé implementar herramientas de seguimiento para conocer qué participación tienen efectivamente las empresas de cada distrito en las contrataciones vinculadas con las inversiones estratégicas.

El proyecto busca vincular el crecimiento de sectores como la industria, la actividad portuaria y la energía con el desarrollo de las economías locales. De avanzar en la Legislatura, las modificaciones podrían alcanzar a los distintos municipios bonaerenses en los que se radiquen emprendimientos comprendidos en el régimen.

La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara alta provincial.