Buscan destituir a un intendente que contó que es adicto en recuperación

El intendente vecinalista de Saavedra, Matías Nebot, relató hace algunos meses que es adicto en recuperación. Pero luego de esa revelación, en esa comuna del sudoeste bonaerense se desató una tormenta política, porque el Concejo Deliberante formó una comisión investigadora que podría terminar consu destitución.

Todo arrancó en una charla sobre consumos problemáticos que organizó el municipio en Pigüé, la cabecera del distrito. “Yo llevo 308 días sin consumir”, dijo Nebot en ese momento. La oposición reaccionó pocos días después. La Libertad Avanza, Distrito Futuro, el bloque Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y Unión y Libertad impulsaron una comisión investigadora, que el Concejo conformó el 5 de agosto para evaluar la idoneidad del jefe comunal.

El Concejo le había aprobado a Nebot una licencia de 30 días, período en el que inició su recuperación, y él agradeció el gesto. Pero ahora los opositores sostienen que sus dichos generan “incertidumbre institucional” sobre su aptitud e idoneidad, y remarcan que el período de consumo abarcó un tramo de su mandato.

El martes pasado Nebot declaró ante la comisión junto a sus abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager. Las actuaciones son reservadas. Sager afirmó que los concejales “apuntan a cuestiones personales” y recordó que el procedimiento no es una causa penal. Ahora la defensa puede aportar pruebas y la comisión debe definir si avanza con una acusación formal.