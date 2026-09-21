Buscan unificar el juicio contra Cristina por el caso Hotesur y Los Sauces

La fiscalía se opone a dividir en dos el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene entre los acusados a Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. Por ese motivo, el fiscal Diego Velasco prepara un recurso contra la decisión del Tribunal Oral Federal 5.

Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Fernando Machado Pelloni resolvieron que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre próximo, mientras que el correspondiente a Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que ambas causas forman parte de una misma maniobra y que separarlas podría debilitar la acusación. Según fuentes judiciales citadas por La Nación, la división afectaría especialmente la posibilidad de probar una asociación ilícita y el supuesto circuito de lavado de dinero.

En ese sentido, uno de los principales elementos mencionados por los fiscales es un peritaje contable que reconstruye el recorrido de fondos desde empresas vinculadas a Lázaro Báez hasta cuentas de la familia Kirchner. Según un adelanto presentado en 2021, hubo 21 operaciones en las que los movimientos se produjeron el mismo día y por montos equivalentes.

A partir de esos elementos, la acusación sostiene que la prueba de ambos expedientes se encuentra vinculada y que dividirla impediría analizar el circuito financiero en su conjunto. Además, advierte que determinadas declaraciones testimoniales y pericias podrían quedar limitadas a uno de los dos procesos.

La fiscalía también sostiene que las operaciones investigadas confluyen en un mismo circuito patrimonial. Por eso, considera que las causas Hotesur y Los Sauces deben ser analizadas de manera conjunta para reconstruir el recorrido del dinero y la relación entre las distintas operaciones.

Por su parte, el Tribunal Oral Federal 5 justificó la separación en razones de organización y agilidad del debate. Entre otros argumentos, los jueces señalaron que de esta manera se reduciría la cantidad de testigos y abogados presentes en cada audiencia.

La decisión no es nueva en el expediente. En noviembre de 2021, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg habían sobreseído a Cristina y Máximo Kirchner sin realizar el juicio, aunque ese fallo fue posteriormente revocado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ahora, Velasco buscará que ambos procesos comiencen juntos el 23 de octubre y no solicitará una postergación. En cambio, su planteo apunta a revertir la división dispuesta por el tribunal oral y mantener un único debate.

Además, la fiscalía advierte sobre un eventual efecto procesal si los expedientes avanzan por separado. Según fuentes de la acusación, una absolución en uno de los juicios podría ser invocada posteriormente para plantear el efecto de cosa juzgada en el otro.

Además están acusados Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Ricardo Albornoz, Martín Báez, Julio Mendoza y otros involucrados en las sociedades y operaciones investigadas.

Si el planteo de Velasco es rechazado, la fiscalía podría recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.