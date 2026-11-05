CABA en modo León XIV, con varios cortes y operativos

La agenda del Papa León XIV en la Argentina arrancará el próximo domingo con una serie de actividades que incluyen la bienvenida que le dará el presidente, Javier Milei, y continuará el lunes (con la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en Palermo, entre otros eventos). El martes, en tanto, partirá a Córdoba y el miércoles volverá a territorio porteño para estar junto a los presos del Complejo Penitenciario de Devoto, para finalmente encabezar una misa -que se presume multitudinaria- en la Basílica de Luján.

Sin embargo, la llegada del Sumo Pontífice ya se siente en el andar cotidiano de los vecinos y vecinas de los lugares a los que irá.

Por ejemplo, ayer comenzaron los cortes en Palermo, con un operativo que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y que interrumpe la circulación entre la calle Sarmiento y la avenida Intendente Bullrich. También se suman restricciones en Sinclair, Godoy Cruz, Juan A. Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro e Infanta Isabel. Mientras que desde hoy se ampliarán los cortes hacia Ortega y Gasset y se incorporarán sectores de Dorrego e Intendente Bullrich. Mañana se sumarán nuevas interrupciones en calles transversales y desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 habrá cortes totales en el perímetro de la Nunciatura Apostólica.