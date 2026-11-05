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DETALLES DE LA AGENDA

CABA en modo León XIV, con varios cortes y operativos

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Por Redacción

La agenda del Papa León XIV en la Argentina arrancará el próximo domingo con una serie de actividades que incluyen la bienvenida que le dará el presidente, Javier Milei, y continuará el lunes (con la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en Palermo, entre otros eventos). El martes, en tanto, partirá a Córdoba y el miércoles volverá a territorio porteño para estar junto a los presos del Complejo Penitenciario de Devoto, para finalmente encabezar una misa -que se presume multitudinaria- en la Basílica de Luján.

Sin embargo, la llegada del Sumo Pontífice ya se siente en el andar cotidiano de los vecinos y vecinas de los lugares a los que irá.

Por ejemplo, ayer comenzaron los cortes en Palermo, con un operativo que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y que interrumpe la circulación entre la calle Sarmiento y la avenida Intendente Bullrich. También se suman restricciones en Sinclair, Godoy Cruz, Juan A. Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro e Infanta Isabel. Mientras que desde hoy se ampliarán los cortes hacia Ortega y Gasset y se incorporarán sectores de Dorrego e Intendente Bullrich. Mañana se sumarán nuevas interrupciones en calles transversales y desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 habrá cortes totales en el perímetro de la Nunciatura Apostólica.

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