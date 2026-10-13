CABA no desdoblaría elecciones y se votaría junto con la nacional

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló sobre las elecciones del año próximo y, en ese sentido, adelantó que evalúa no desdoblar y que el distrito vote en la misma fecha que se desarrollarán los comicios nacionales.

“No está definido todavía. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. Pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo (2023) fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo”, deslizó en declaraciones radiales, a la par que se mostró abierto a la negociación con el resto de los espacios políticos: “Hay que hablarlo con las otras fuerzas”, aseguró.

También se refirió a una posible unión entre La Libertad Avanza y el PRO de CABA. En ese sentido, dijo que “el marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene” y, si bien admitió que “es siempre un tema de conversación”, aclaró que “todavía falta”.

En ese punto, dijo estar “muy enfocado en la gestión, si te distraes mucho pensando en lo electoral, se te van los días”.

Luego, al ser consultado sobre la eventual suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), advirtió que “las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen”.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno porteño afirmó que la relación con la administración nacional es óptima tras la creación del Comando Unificado para trasladar a los presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

“Cumplimos con un compromiso histórico, desde que asumí tomé ese compromiso, se trabajó muy bien en equipo con el Gobierno Nacional”, destacó, y precisó sobre ese tema que el domingo “empezó el traslado a Marcos Paz, lo van haciendo con el ritmo que considera el Servicio Penitenciario. Se está trabajando de una manera profesional”.

Pese a las críticas de diferentes sectores por la forma en la que se concretó el operativo, Macri sostuvo que “hubo voluntad política de parte del Gobierno Nacional y decisión nuestra, sino estas cosas nunca se logran llevar adelante”.

En la misma línea, defendió que el traslado “es una alegría para todos los barrios que sufrían tener una cárcel de esta magnitud” y anticipó que, “después de quedar libre de detenidos, Devoto tendrá un proyecto en la Legislatura para ver qué se hace. Será una combinación de espacio público, comunitario y desarrollo inmobiliario para recuperar lo que nos costó la cárcel que se hizo en Marcos Paz”.