Cachanosky cuestionó el atraso cambiario y advirtió por el cierre de empresas

Roberto Cachanosky, economista, cuestionó la política cambiaria del Gobierno nacional y advirtió sobre sus efectos en la actividad económica. Según planteó, la decisión de mantener contenido el valor del dólar para desacelerar la inflación genera costos sobre las empresas, el empleo y los ingresos de los trabajadores.

“El país está prácticamente paralizado por el capricho de hacer exactamente lo mismo que hizo Martínez de Hoz”, afirmó al comparar la estrategia actual con la aplicada durante la última dictadura militar. Para el analista, el uso del tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria termina perjudicando al sector productivo.

Uno de los puntos centrales de su crítica está relacionado con las restricciones que, según explicó, impiden que los exportadores dispongan libremente de las divisas que obtienen por sus ventas al exterior.

Para ilustrar su argumento, Cachanosky planteó el caso de un productor de soja que vende su cosecha a un comprador alemán. En esa operación, señaló, los dólares que recibe el exportador son el resultado de su propia actividad y, por lo tanto, forman parte de su patrimonio.

Sin embargo, cuestionó que el esquema vigente obligue a ingresar esas divisas al mercado argentino y venderlas a cambio de pesos, además de afrontar los derechos de exportación correspondientes. “Eso es violar el derecho de propiedad”, sostuvo, al considerar que el Estado no debería intervenir de esa manera sobre los recursos generados por los productores.

El costo del dólar contenido

Cachanosky vinculó estas restricciones con el objetivo oficial de contener el precio del dólar y, por esa vía, moderar el aumento de los precios internos. Según su interpretación, mantener el tipo de cambio por debajo del nivel que alcanzaría en un mercado sin esas limitaciones contribuye a mostrar un índice de inflación menor, aunque con consecuencias para la economía real.

El economista también respondió a quienes advierten que una liberación cambiaria provocaría un salto inmediato del dólar. Para él, ese argumento evidencia que existen condiciones que mantienen artificialmente bajo su valor. Entre los mecanismos que mencionó figuran las restricciones para las empresas, la obligación de liquidar divisas y las operaciones con dólares futuros.

En ese marco, sostuvo que un tipo de cambio contenido abarata las compras de productos extranjeros y puede incentivar las importaciones frente a la producción local. Esa competencia, advirtió, afecta a las empresas que deben afrontar sus costos en el mercado interno.

El analista aclaró que su planteo no apunta a promover una devaluación, sino a eliminar las restricciones que, a su entender, distorsionan el funcionamiento del mercado cambiario. “Estoy hablando de liberar el mercado de cambios”, remarcó.

En su diagnóstico, las consecuencias de sostener ese esquema no se limitan a las variables financieras. Cachanosky señaló que el deterioro de la actividad puede traducirse en cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo y salarios insuficientes para cubrir las necesidades cotidianas.

Así, su cuestionamiento apunta a una de las principales herramientas económicas del Gobierno: utilizar el dólar como ancla para desacelerar la inflación. A juicio del economista, el costo de esa estrategia recae sobre el aparato productivo y amenaza con profundizar el estancamiento de la actividad.