Cae el empleo registrado y ya hay 126.400 menos

El mercado laboral mostró en agosto comportamientos dispares según la modalidad de contratación. Por un lado, el empleo registrado total cayó 1% interanual y alcanzó a 12.733.000 trabajadores, lo que significó 126.400 puestos de trabajo menos que el mismo mes de 2025.

En el octavo mes, disminuyó el empleo asalariado del sector privado, mientras creció con fuerza la cantidad de personas registradas a través del Monotributo.

Así lo muestra el informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado que elabora la Secretaría de Trabajo sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según el relevamiento, el empleo asalariado cayó 1,6% en los últimos 12 meses, lo que equivale a 157.800 trabajadores menos. El trabajo independiente, en cambio, creció 1,1% en el mismo período, con 31.400 personas más.

El sector privado concentró la mayor parte de la contracción, con 132.000 puestos menos, lo que representó una baja del 2,1% interanual.

En la categoría de trabajo por cuenta propia, en tanto, la suba de 0,6% impulsada por los monotributistas, que aumentaron 3,4% interanual (73.100 personas más). Los trabajadores autónomos y monotributistas sociales, en cambio, cayeron 3% y 12%, respectivamente.

También creció, aunque de manera más moderada, el empleo en casas particulares (+0,5% interanual).

El empleo público cayó 0,8% interanual, por debajo de la contracción que se vio en el sector privado.

Qué pasó durante agosto

En agosto, el total de trabajadores registrados llegó a 9.894.000, una baja de 1,6% respecto a julio, que se tradujo en 157.800 personas menos.

Con estos datos, el empleo asalariado privado bajó 0,1% contra el mes anterior. El empleo público y las casas particulares también mostraron una caída mensual de 0,2% y 0,1%, respectivamente.

El trabajo independiente, por el contrario, se expandió 0,6% mensual. Este crecimiento se explica por el dinamismo del monotributo (+0,9%), que compensó las caídas del monotributo social (-1,2%) y del trabajo autónomo (-0,2%).

Durante agosto, hubo cinco sectores que aumentaron el empleo respecto al mes anterior: Pesca (2%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,3%); Servicios sociales y de salud (0,2%); Suministro de electricidad, gas y agua (0,2%) y Enseñanza (0,2%).

Por provincias La dinámica regional del empleo asalariado en agosto mostró diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Neuquén lideró la suba mensual con un crecimiento del 0,6%, seguida por Tucumán, Formosa y Jujuy, que registraron mejoras del 0,4% cada una. La dinámica regional del empleo asalariado en agosto mostró diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Neuquén lideró la suba mensual con un crecimiento del 0,6%, seguida por Tucumán, Formosa y Jujuy, que registraron mejoras del 0,4% cada una.