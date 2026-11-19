Los mercados argentinos volvieron a mostrar señales negativas este jueves. Las acciones y los bonos operaban con pérdidas, en una jornada marcada por las bajas en las principales bolsas internacionales y la cautela de los inversores. En ese contexto, el riesgo país superó nuevamente los 900 puntos básicos y se ubicó en 904 unidades.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una caída promedio del 1,5%, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 54 puntos respecto del cierre anterior.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedía un 0,8%. La tendencia también se replicaba entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street a través de ADR, donde predominaban los números negativos.

Entre las principales bajas se destacaban Grupo Galicia, con un retroceso del 3,5%; YPF, que perdía un 3,1%; Mercado Libre, con una caída del 3,5%, y Vista Energy, que cedía un 1,9%. En sentido contrario, Pampa Energía avanzaba un 0,4%.

La rueda se desarrollaba en sintonía con los mercados internacionales. El índice Dow Jones de Wall Street registraba una baja del 1,7%, en una sesión atravesada por la expectativa de los inversores ante la salida a cotización de Anthropic, que concretó una histórica oferta pública inicial de acciones por 107.000 millones de dólares.

El dólar mayorista alcanzó un nuevo récord

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $5,50, equivalente a un 0,4%, y alcanzó los $1.565, un nuevo máximo nominal.

La suba se produjo en medio de una demanda sostenida de divisas y de una mayor cobertura de los inversores frente a la incertidumbre económica y política de cara a 2027, año en el que se realizarán las próximas elecciones presidenciales.

A ese escenario se suman los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno de Javier Milei hasta fines del próximo año, por un monto superior a los 25.000 millones de dólares.

El Presidente, que ya manifestó su intención de buscar la reelección, minimizó los cuestionamientos sobre la capacidad de pago y descartó una eventual devaluación. “El roleo (renovación) está asegurado, los pagos de deuda hasta el 2027 están asegurados”, afirmó durante una entrevista televisiva. También calificó como una “tontería” los rumores sobre una modificación del esquema cambiario.

La discusión por las PASO también impacta en el escenario político

En paralelo, el Gobierno busca avanzar con la eliminación de las elecciones primarias para 2027. El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para suspender las PASO, luego de retirar del proyecto las listas colectoras, uno de los principales reclamos de los bloques dialoguistas.

La iniciativa podría llegar al recinto el jueves de la semana próxima, aunque necesitará reunir los respaldos necesarios para avanzar en el Congreso.

Desde la consultora Cohen señalaron que el retiro de las colectoras permitió destrabar las diferencias que existían entre los sectores que acompañaban la propuesta y dentro del propio oficialismo.

Mientras tanto, los mercados también siguen de cerca la evolución de los conflictos internacionales y los precios de la energía. El petróleo Brent avanzaba un 1%, hasta los 92,83 dólares por barril, impulsado por las preocupaciones sobre el abastecimiento desde Oriente Medio y los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.