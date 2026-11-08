Campanadas y pantallas gigantes en la Catedral

La Arquidiócesis de La Plata convocó a todas las parroquias, capillas y templos de la región a hacer sonar sus campanas este domingo 8 de noviembre, a las 16.30, durante diez minutos consecutivos, en simultáneo con la llegada del papa León XIV a la Argentina, procedente de Uruguay.

La iniciativa abarcará La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, coincidiendo con el horario previsto para el aterrizaje del pontífice en Aeroparque. “Unámonos como Iglesia para recibir al Sucesor de Pedro y hacer sentir, desde cada comunidad, la alegría de su visita”, expresaron desde la Arquidiócesis.

Además, la Catedral de la Inmaculada Concepción, ubicada en 14 entre 51 y 53, frente a Plaza Moreno, instalará pantallas gigantes (hoy, tras la última para transmitir las principales actividades del Papa durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. El ingreso será libre, gratuito y sin inscripción previa.

El lunes 9, la agenda comenzará a las 9.15 con la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad. A las 11.30 presidirá una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y a las 16.10 participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Ese mismo lunes, León XIV se reunirá a las 17.30 con líderes religiosos en el Palacio San Martín y a las 18.45 encabezará una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El martes 10, a las 10, celebrará una misa en el predio de FAdeA, en Córdoba, y a las 20.15 mantendrá un encuentro con jóvenes en Palermo.

El miércoles 11, a las 10, el pontífice presidirá una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de trasladarse a Ezeiza para su despedida oficial, prevista a las 13.30, y su partida hacia Perú a las 14. La banda platense Filocalia participará de la programación musical en Luján, donde también está anunciada la presencia de Luciano Pereyra.

De esta manera, La Plata acompañará la visita papal con un repique simultáneo de campanas en cinco distritos y tres jornadas de transmisiones públicas.

Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país, mientras que León XIV desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.