Cañuelas: reclaman mayor seguridad para el barrio Los Aromos

En Cañuelas, la concejal Valeria Medina, del bloque Vecinalistas Independientes, presentó un Proyecto de Resolución para reclamar medidas frente a la inseguridad en el barrio Los Aromos. La iniciativa surgió a partir de una encuesta presencial realizada por su espacio durante agosto.

El relevamiento se realizó en el sector comprendido por las calles La Rioja, Las Heras y San Juan y contó con la participación de 60 vecinos, en su mayoría de entre 30 y 60 años.

El cuestionario incluyó cinco ejes: infraestructura, medio ambiente, seguridad, servicios sociales y prioridades. La seguridad apareció como la principal preocupación entre los consultados.

Según los resultados, 40 vecinos señalaron a las motos sin control como uno de los principales problemas, mientras que 38 mencionaron el tráfico de drogas. Las usurpaciones y los robos en la vía pública recibieron 30 menciones cada uno y 13 personas señalaron los robos a viviendas.

Ante la consulta sobre qué medida preventiva debería reforzarse de manera urgente, 51 de los 60 encuestados reclamaron mayor patrullaje. La instalación de cámaras obtuvo seis votos y las alarmas comunitarias, tres.

El documento también menciona a la banda de “Los Mellis”, señalada por el espacio como un grupo delictivo local acusado de robos, venta y desguace de motos y bicicletas en distintos puntos de Cañuelas.

Además, se hace referencia a las usurpaciones y a las situaciones de riesgo que se generan sobre la calle San Juan por la circulación de motocicletas con escapes abiertos que realizan maniobras a alta velocidad.

A partir de los resultados, el proyecto propone cinco medidas. La primera consiste en solicitar patrullaje nocturno, con presencia de móviles policiales o de la Guardia Urbana desde las 22 hasta el amanecer.

También se plantea implementar controles de tránsito sobre motocicletas para verificar patentes y documentación, además de controlar los ruidos provocados por escapes libres y las maniobras peligrosas.

Otro de los pedidos apunta a que el área legal del Municipio coordine con la Fiscalía de turno y la comisaría local para agilizar las investigaciones relacionadas con usurpaciones y avanzar en los desalojos de terrenos tomados.

En cuanto al narcomenudeo, la iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo que coordine acciones con autoridades judiciales y policiales para desarticular los puntos de venta de droga en la zona.

Por último, se propone reactivar el Foro de Seguridad mediante la convocatoria a instituciones autónomas y actores independientes de la comunidad.

“Es nuestra obligación informar al gobierno municipal la situación y la preocupación del vecino, exigiendo al Poder Ejecutivo tomar conocimiento y actuar en consecuencia”, manifestó Medina.

El proyecto fue girado a comisión, donde permanece a la espera de tratamiento. La concejal cuestionó que iniciativas de este tipo sean derivadas a comisión y sostuvo que algunos temas urgentes deberían contar con una aprobación inmediata.