Cañuelas vuelve a quedar en el plan de nuevos Juzgados de Garantías

En Cañuelas, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a solicitar la creación de dos nuevos Juzgados de Garantías, como parte de un plan de reorganización judicial presentado ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. El pedido quedó formalizado mediante la Resolución N.º 2917/2026.

Los organismos proyectados se sumarían al Juzgado de Garantías N.º 8, inaugurado en 2017 y a cargo del juez Martín Miguel Rizzo, con competencia territorial en San Vicente y Presidente Perón. La propuesta ya había sido impulsada por el máximo tribunal en 2023 y se apoya en un diagnóstico que contempla la cantidad de causas, el crecimiento demográfico y los cambios procesales y tecnológicos.

Uno de los objetivos es que las actuaciones urgentes puedan tramitarse en la propia localidad, sin necesidad de trasladar expedientes, personal policial y profesionales del derecho hasta los tribunales de La Plata. Entre las medidas alcanzadas se encuentran allanamientos, detenciones y excarcelaciones.

La Corte también señaló el aumento sostenido de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en la región, asociado al crecimiento de la población. Sin embargo, la puesta en marcha de los nuevos organismos estará sujeta a la disponibilidad de infraestructura y presupuesto, además de la asignación de los cargos correspondientes.

En ese contexto, cobra relevancia el proyecto de expropiación de la exfábrica FINACO, aprobado para destinar el predio a un Polo Judicial, aunque todavía no cuenta con financiamiento confirmado. Para concretar la creación de los juzgados, el pedido deberá ser tratado y aprobado por la Legislatura bonaerense.

El plan de reorganización incluye, además, nuevos organismos en los fueros penal, civil y comercial, de Familia, contencioso administrativo y laboral en distintos distritos de la provincia.

Por ahora, no habrá un Juzgado de Familia

La resolución no contempla la creación de un Juzgado de Familia especializado en Cañuelas, pese a los reclamos que se vienen realizando desde hace años. La iniciativa había sido impulsada en 2019 por la jueza de Paz Inés del Valle Rivarola y retomada en 2023 por concejales de Juntos y legisladores provinciales de la oposición.

El pedido busca aliviar la carga del Juzgado de Paz local, que interviene en causas de distintas materias sin contar con equipos técnicos especializados. La demanda tomó mayor relevancia tras el femicidio de María Isabel Speratti, pero en esta oportunidad la Suprema Corte priorizó la creación de juzgados de Familia en otras jurisdicciones.