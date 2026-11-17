El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se cumplió su pronóstico de que la Argentina tendría parte de este año y del 2027 los mejores meses de las últimas décadas para consolidar el repunte de la actividad económica.

A menos de medio año de haber prometido ingresar en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”, Caputo admitió que esa previsión no se cumplió: “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”.

Al explicar los motivos por los cuales no se pudo cristalizar la proyección gubernamental, el jefe del Palacio de Hacienda adjudicó el retraso de la reactivación de la economía al shock externo producido por la guerra, la suba de tasas y el temor al kirchnerismo.

Al respecto, precisó: “Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales”.

Además, insistió: “Hubo shocks externos más prolongados y más fuertes de lo que esperábamos. Si estos shocks nos hubieran agarrado hace cuatro años, el país hubiese durado poquitos días”. A este escenario, le sumó la expectativa negativa de “la vuelta del kirchnerismo”.

Sin suba a los jubilados

Por otro lado, el funcionario admitió que con el actual nivel de recaudación no se puede mejorar la situación de los jubilados ni mejorar el bono compensatorio.

Pese a ello, el titular de la cartera económica defendió su gestión, insistió en que el estancamiento de la actividad se debe a la situación internacional, al tiempo que subrayó que el Gobierno está en el “camino correcto” y pidió que se tenga una visión de mediano y largo plazo para evaluar la marcha del plan.

Además, aseguró que no espera presión sobre el dólar el año próximo y remarcó que desde septiembre se aprecia una mejora en los niveles de actividad.

Consultado sobre la coyuntura, el nivel de actividad y la sensación de estancamiento que existe en la calle, el ministro aseguró que existen parámetros que marcan una mejora: “En agosto hubo una pequeña recuperación y septiembre es más marcada”.