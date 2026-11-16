Caputo anticipó un triunfo de Milei en primera vuelta y habló de un programa "más robusto"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó un triunfo en primera vuelta del presidente Javier Milei y aseguró que "entramos a 2027 más fortalecidos que nunca". También habló del kirchnerismo y de la suba que registró el Riesgo País en los últimos meses.

"Mi sensación es que el kirchnerismo no va a ser una alternativa. Si la gente se asusta, vota a Milei. Si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo, para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia", sostuvo Caputo en diálogo con radio Mitre.

El funcionario nacional señaló que "el año que viene van a estar las inversiones del RIGI, casi que se van a duplicar. No van a ser los 8 mil millones de dólares de este año, sino que van a entrar cerca de 15.000 millones de dólares y el otro año otros 15.000 millones de dólares. Las inversiones grandes no se van a frenar".

El titular del Palacio de Hacienda también se refirió a la caída del trabajo formal. Al respecto, sostuvo que "el empleo total creció en 465 mil puestos. El empleo formal cayó y subió el asalariado, pero cuando miramos los sueldos, fueron los que más subieron", a lo que agregó: "Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas".

"Pareciera como que antes estábamos bien y ahora mal, y es al revés, porque el empleo no crecía desde 2011", señaló Caputo, quien aseguró que 12 millones de personas "salieron de la pobreza" y que "hay un 14% de la población que está mejor".

Respecto a la caída del consumo, lo atribuyó a que hay una menor inestabilidad económica, algo que hacía que antes "la gente cobraba su sueldo y salía corriendo al súper", mientras ahora "la gente no está apurada por consumir. Va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. No va corriendo al súper porque podías comprar sólo dos aceites. La estabilidad genera un comportamiento más normal".

Y respecto a la suba del Riesgo País, aseguró que obedece al "temor a que no esté Milei, eso hay que tener en cuenta. Subió el Riesgo País y no sólo el dólar no subió sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo". "Eso antes era impensado y demuestra la robustez del programa. Vamos a entrar en un 2027 más sólido que en muchas décadas, con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que está más sólido“.