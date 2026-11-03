Caputo anunció la suspensión de los embargos de ARCA a empresas

El Gobierno nacional anunció una serie de medidas para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y de "cumplir con los reclamos recibidos", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo. Al hablar durante la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Caputo dijo que "nosotros escuchamos los reclamos de todos, pero podemos hacer lo que podemos hacer".

Una de las medidas anunciadas es la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las PyMES hasta mayo de 2027.

Otra es la extensión del vencimiento de deudas tributarias. "Vamos a extender lo que es el plan de 18 cuotas de deudas de ARCA que vencían el 30 de junio hasta el 31 de octubre, y les vamos a dar 18 meses de plazo para que tengan holgura financiera”, resaltó el ministro.

Y agregó que "Entendemos que el costo financiero para las PyMES es un problemón y no es algo que se va a solucionar en un mes o dos. Hacemos lo que podemos dentro de nuestra consolidación fiscal y estas cosas son de un enorme beneficio".

Otra medida que anticipó Caputo consiste en la devolución de los reintegros de ARCA. "Es un monto enorme que el Gobierno siempre tardó mucho en devolver, de seis a nueve meses, y cuando la inflación era más alta el costo era fenomenal. Ahora, vamos a permitir que puedan utilizar el saldo que tienen a favor para cancelar IVA aduanera", agregó.