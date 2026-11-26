El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la suba del dólar responde a “la crisis global” y desestimó que vaya a trasladarse a los precios.

Al respecto, Caputo sumó: “No me preocupa la suba del dólar. En este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos, tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas”.

Y siguió: “No tengo temor que se traslade a precios. Ahí está la robustez del programa”.