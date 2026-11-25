El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hoy que no le preocupa la suba del dólar porque es producto de la situación global y afirmó que el traslado a precios será menor.

“No me preocupa la suba del dólar porque vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo”, señaló el funcionario en declaraciones a la prensa.

En ese marco, también relativizó que la Argentina haya entrado en una recesión técnica, después que ayer el INDEC informara que la actividad económica tuvo un balance negativo por segundo semestre consecutivo. "La definición de recesión técnica es una mera definición casi arbitraria, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema", sostuvo, y agregó que "en Estados Unidos se tienen en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración y la diversidad de sectores que abarca. Eso es algo mucho más razonable".

Caputo sostuvo que la caída de julio (que fue del 2,5%) estuvo "fuera de lo común" y lo atribuyó a la suba del gas, las lluvias y hasta el Mundial de fútbol. "Si vos anualizás ese 2,5 te da como una caída del 30, lo cual no tiene ningún sentido. Es obvio que en julio algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó el problema de la suba del gas, pasó el problema de las lluvias y el Mundial, entonces dio un número raro. Son los números del pasado", sostuvo, y agregó: "Vamos a ver octubre, noviembre y diciembre. Septiembre ya deja un arrastre positivo para el próximo trimestre de 0,9%. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace 3 ó 4 años discutíamos que había que salir corriendo".