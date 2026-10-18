Caputo aseguró que por los dólares del RIGI, se podrá levantar el cepo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina tiene un “excedente de dólares” y planteó que ese escenario permitiría levantar las restricciones cambiarias vigentes. El funcionario vinculó esa perspectiva con la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y las inversiones previstas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El jefe de Hacienda hizo estas declaraciones durante una charla con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, en Tailandia, donde también defendió el rumbo económico del Gobierno.

Caputo destacó que el RIGI cuenta con proyectos aprobados por U$S50.000 millones y otros U$S160.000 millones en evaluación.

“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias, ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”, planteó el ministro.

A esto se suma el ritmo de compras del BCRA, que supera los U$S100 millones diarios. “Solamente este año se compraron cerca de 16.000 millones de dólares y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”, indicó.

Sin embargo, Caputo reconoció las dificultades para acceder al financiamiento en dólares en el mercado local y el Gobierno evalúa utilizar recursos provenientes del swap con China.

Oportunidades

Por otra parte, el ministro también planteó que el escenario internacional abre oportunidades para la economía local, debido a la demanda global de recursos estratégicos.

“Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria. Con el Presidente nos gusta decir que contamos con una especie de cobertura natural frente a estos riesgos”, sostuvo.

En otro tramo de su exposición, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que al comienzo de la gestión de Javier Milei el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI.