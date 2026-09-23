Caputo con inversores, pero el riesgo país se fue a las nubes

Luego de la reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con inversores en Nueva York, las acciones y los bonos argentinos sufrieron marcadas caídas y elevaron el riesgo país a niveles superiores a los 550 puntos.

Los títulos públicos sufrieron bajas de hasta 1,5% (AL35D), lo que llevó al índice soberano a marcar su mayor valor desde el 20 de mayo. Esto, sumado a la suba en la tasa de interés por parte de la Fed y un contexto internacional más adverso, impulsó a un nuevo alza en el indicador.

En tanto, los ADRs de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas, con Cresud como la de peor performance, con un retroceso de 2,7% en la jornada. En tanto, los papeles de YPF (0,5%), Telecom (0,8%) y Central Puerto (1,3%) fueron los que lideraron las alzas.

En el plano nacional, el Merval se mantuvo estable y cerró en los 2.997.659 puntos; medido en dólares cedió hasta los U$S1.866 (-1,9%).

La Bolsa porteña operó con disparidades, donde las ganancias avanzaron hasta un 2,8% (Transportadora de Gas del Norte) mientras que las pérdidas mermaron hasta 1,3% (Metrogas).

Esta mala jornada financiera se produjo al día siguiente de una reunión que Caputo mantuvo en la sede del JP Morgan en Nueva York con inversores y que no fue informada por el Ministerio de Economía.

En ese encuentro, el jefe del Palacio de Hacienda dio explicaciones acerca de la continuidad del plan económico y de las herramientas con las que cuenta el gobierno para cumplir con el pago de la deuda pública.

“Ahora tenemos cosas que mostrar”, indicó el funcionario, al tiempo que planteó que “las reformas irían más rápido” en caso de ganar las elecciones del próximo año, ya que podrían lograr mayoría en el Congreso.

DÓLARES

El dólar mayorista finalizó sin cambios en $1.514 y los niveles de absorción de divisas por parte del Banco Central siguen siendo bajos, pese a las exportaciones récords de la agroindustria.

En el Banco Nación, el dólar operó en $1.535 para la venta, mientras que el promedio que realiza el BCRA de las distintas entidades financieras se ubicó en $1.533,694.

Entre los paralelos, el blue subió hasta los $1.555.

En los financieros, el MEP se ubicó en los $1.534,43 y el contado con liquidación (CCL) trepó 1,4% hasta los $1.598,34.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) no lograron frenar la dinámica negativa y volvieron a caer. El stock bajó U$S281 millones, sufrió la segunda peor baja diaria del mes y cerró en U$S49.414 millones, con lo que acumuló una pérdida cercana a U$S800 millones en septiembre. Además, las reservas bajaron en 10 de las últimas 11 jornadas, aún cuando la autoridad monetaria volvió a terminar con saldo comprador en el mercado oficial.

Según indicaron fuentes oficiales, la caída del día respondió principalmente a un pago a la CAF por alrededor de U$S100 millones y al impacto de las cotizaciones de mercado sobre los activos que integran las reservas. En ese marco, el resultado comprador del BCRA no alcanzó para compensar esos movimientos, por lo que el stock bruto volvió a alejarse de la barrera de los U$S50.000 millones.

Ayer el BCRA adquirió U$S7 millones y llevó a U$S218 millones el saldo positivo acumulado en septiembre. A su vez, las compras de 2026 llegaron a U$S14.313 millones, mientras que la racha compradora se extendió a 11 ruedas consecutivas. Sin embargo, la intervención siguió siendo reducida frente al tamaño del mercado, ya que la entidad explicó apenas 1% de los U$S608 millones negociados en el mercado de cambios.

En paralelo a la rueda cambiaria, la Secretaría de Finanzas informó el resultado de la licitación para convertir la LELINK D30S6, que vence el 30 de septiembre. La operación recibió 354 ofertas y permitió adjudicar el equivalente al 75% del valor nominal en circulación de ese instrumento, por lo que el Tesoro logró reducir una parte relevante del vencimiento inmediato.

La conversión se concentró principalmente en la reapertura de la D30O6, con vencimiento el 30 de octubre, donde se adjudicaron U$S2.419 millones sobre U$S2.596 millones ofertados.