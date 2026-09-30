Caputo defendió el rumbo y le apuntó a Kicillof

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cargar con dureza contra el kirchnerismo y, en particular, contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien calificó como “el anticristo”.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, así está visto realmente, y yo entiendo que la gente (el mercado) lo ve así, porque efectivamente lo es”, planteó el jefe de Hacienda en un discurso ante empresarios.

Caputo lanzó sus nuevos cuestionamientos contra Kicillof con la cercanía del cronograma electoral y con el temor de algunos inversores a un eventual regreso del peronismo.

Para el jefe de Hacienda, hay que “desmitificar” el temor político que tienen algunos sectores que retraen la inversión.

El ministro de Economía también descartó un “plan platita” porque está probado que “no funciona”. En ese sentido, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre”.

“La productividad no se genera pagándole sueldos de U$S300 a los obreros. Esa es la Argentina que quiere el gobernador bonaerense. Kicillof quiere pobre a la gente. Y nosotros queremos una Argentina con salarios competitivos”, afirmó.

Caputo aseguró que la administración libertaria consiguió mejores números que los últimos cuatro gobiernos en materia de exportaciones, reservas, superávit y reducción de la deuda y la inflación.

El funcionario descartó que la mayoría de los argentinos esté dispuesta a “volver al pasado” durante las elecciones de 2027.

“Los argentinos no son tontos. Hay gente que los quiere tomar por tontos”, deslizó.

EL DÓLAR EN 2027

Caputo volvió a asegurar que no habrá volatilidad en el dólar durante el año electoral.

“No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, afirmó el jefe de Hacienda en medio de las señales que siguen con atención los analistas por la suba del riesgo país a máximos en seis meses y la presión sobre el dólar de los últimos días.

Para Caputo, quienes piden una devaluación son “momias que realmente piensan en sí mismos” y buscan una Argentina en la que los empresarios puedan pagar “salarios pobres”, con una economía cerrada y precios subsidiados.

El ministro indicó que el modelo económico está generando y seguirá generando dólares, una de las claves de la estrategia oficial para sostener el esquema cambiario.

“Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Este es un modelo duradero, que hay que apoyarlo”, indicó Caputo.

De esta manera, el ministro volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno.