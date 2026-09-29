Caputo dijo que Kicillof es "el anticristo" y llamó “miserables” a los empresarios que piden una devaluación

El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió hoy contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó como el “anticristo” y tildó de “miserables” y “momias” a los empresarios que piden una devaluación.

Asimismo, les pidió a los jubilados que valoren el nivel de ingresos que tienen actualmente porque subieron "14%" desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, mientras que en la gestión anterior habían caído 40%.

Durante una exposición de casi una hora en la entrega de un premio a financistas, el ministro aseguró que el Gobierno cuenta con las herramientas para evitar cualquier tipo de volatilidad con relación al dólar durante 2027, año electoral.

Caputo estimó que el Banco Central podría comprar hasta 30 mil millones de dólares en los próximos meses en caso de cumplirse las proyecciones más optimistas que maneja el Palacio de Hacienda.

A su vez, ratificó el programa económico al enfatizar que el Gobierno seguirá con su plan más allá de los últimos indicadores y descartó un “plan platita” porque está probado que "no funciona".

“Hay sectores que retraen la inversión. (Axel) Kicillof es el anticristo. En ese caso, el escenario es tan malo que tiene impacto”, afirmó. A su vez, afirmó que el gobernador bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.

Por su parte, Caputo sostuvo que “los que piden una devaluación son momias o miserables que sólo piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre donde puedan pagar salarios, pobres con una economía cerrada así la gente les subsidia los precios de venta y juegan a ser megaempresarios”.

Además, aseguró que no hay motivos para pensar que en 2027 habrá problemas con el dólar y definió cuatro razones:

- "Estamos en los niveles más bajos históricos de la base monetaria. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares sepa que la cantidad de pesos es limitada".

- "En el último año hemos logrado alargar los vencimientos de la deuda en pesos, que pasó a post elecciones de 15% a un nivel cercano al 45%. Lo que queda antes de las elecciones es el working capital".

- "Ahora, no sólo hay dólares para las empresas y para recomponer reservas del base Banco Central, sino para que la gente pueda comprar y las empresas cubrir sus necesidades. Teníamos una meta implícita de compra de 10 mil millones de dólares con el FMI y a la situación actual vamos a estar cerca de los 20 mil millones de dólares. Además estamos en la posición de futuros prácticamente en cero".

- "Esperamos que que pueda haber una presión adicional por 7 mil millones de dólares, sin tener en cuenta los stocks. Solo por impacto de inversiones en RIGI e incrementos de balanza comercial tendríamos 9 mil millones de dólares contra 7 mil millones de dólares. Estamos en una posición confortable. Y si miramos los buffer que tenemos construidos (las compra de reservas en forma conservaras serán 20.000) y si mantenemos el ritmo de compra pueden ser 25.000 ó 30.000 millones. Además, tenemos el swap con China y Estados Unidos y eso son los 75 mil millones de dólares que dice el Presidente".

Con relación a los próximos pasos del Gobierno insistió en que “nos vamos a concentrar en seguir bajando el costo argentino y lo haremos con las mismas herramientas que lo estamos haciendo”.

Frente a los últimos datos, el Ministro insistió en defender la política actual y en reforzar la idea de “la herencia recibida”, mientras que reconoció que la inflación sigue alta “para los índices internacionales”, pero indicó que “en todo proceso de estabilización la convergencia a los niveles internacionales lleva su tiempo”.

En esa línea remarcó : “No tenemos la menor duda que si seguimos con estas políticas lo vamos a lograr. Y esto es lo mejor para toda la sociedad”. “A mi me parece que la mayoría de la gente no va a votar volver al pasado, creer eso es una tomada de pelo, una subestimación muy alta para todos los argentinos. Los argentinos no son tontos”, remarcó.