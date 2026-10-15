Caputo le pidió al Banco Mundial U$S10.000 millones para inversiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con las autoridades del Banco Mundial (BM), para negociar una posible ampliación de los fondos disponibles para la Argentina.

En su paso por Tailandia, también mantuvo un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. Además, conversó con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de EE.UU , Erin Browne, con quien reforzó la relación bilateral y coincidieron en profundizar los acuerdos alcanzados.

El Gobierno también negocia con el BM una ampliación de los fondos disponibles para el país.En el encuentro, Caputo y las autoridades del organismo repasaron la agenda integral identificando proyectos estratégicos en energía y minería. “Actualmente estamos trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por U$S10.000 millones”, indicó Caputo.

“Excelente reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora en la que avanzamos en nuevos proyectos con financiamiento del organismo y analizamos la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina”, señaló Caputo en X.

El jefe de Hacienda comentó que las autoridades del BM respaldaron el RIGI.