Caputo le prometió a los empresarios que habrá una reforma tributaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, le prometió a los empresarios una reforma tributaria para el 2027, mientras buscó transmitir calma frente a la reciente suba del riesgo país.

En un mensaje grabado que se transmitió en el 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolló en Mar del Plata, Caputo sostuvo: “Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva. Eso es lo que se viene”. Lo cierto es que al hablar de 2031 se equivocó, algo que aclaró su equipo más tarde y que confirmaron fuentes del Ministerio de Economía. “Quiso decir 2027, escribió el economista Felipe Núñez, asesor de la cartera, en su cuenta de X.

El jefe de Hacienda calificó como “desastrosa” a la estructura impositiva actual y aseguró que existe “una cantidad de impuestos absurda”. En ese sentido, llamó a los gobernadores e intendentes a sumarse al cambio y señaló que los tributos más distorsivos son, precisamente, los que cobran las provincias y los municipios. “Eso es lo que más hiere la competitividad hoy en la Argentina”, afirmó Caputo.

El ministro subrayó que en lo que va de la gestión de Javier Milei lograron bajar 3 puntos del producto en materia de tributos y adelantó que en 2027 podría llegar al 4%. “El camino va a ser siempre el mismo, que es el de continuar bajando impuestos”, anticipó.

El titular del Palacio de Hacienda compartió su intención de que toda la economía converja hacia las condiciones impositivas del RIGI. “Si queríamos inversiones, no había otra que generar un régimen especial para garantizarlas. No lo podíamos hacer con la totalidad de la economía, porque eso hubiera implicado tener un nivel de déficit que no podíamos financiar”, explicó.