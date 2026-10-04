Caputo niega recesión y dice que la economía crece a menor ritmo

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las interpretaciones que ubican a la Argentina al borde de una recesión y sostuvo que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento, aunque a una velocidad inferior a la de los meses anteriores. La definición llegó en Francia, durante la Argentina Week, en un contexto marcado por la caída de algunos indicadores de actividad, el aumento de la pobreza y una fuerte suba del riesgo país.

“Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo”, afirmó Caputo al referirse a la evolución de la economía. Según explicó, la tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra actualmente una variación de 0,2% mensual. Para el ministro, ese dato resulta más representativo que el indicador desestacionalizado, al que cuestionó por la volatilidad que exhibe en los últimos meses.

“No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política”, sostuvo. De esta manera, Caputo tomó distancia de los economistas que advierten sobre una posible recesión técnica a partir de la contracción de la actividad durante el segundo trimestre.

El debate se produce después de que el INDEC informara una caída de 2,9% de la actividad mensual en julio, mientras que el segundo trimestre había terminado con una baja de 0,6%. Estos datos alimentaron las advertencias sobre un posible escenario recesivo. Caputo, sin embargo, planteó que la volatilidad del EMAE desestacionalizado dificulta la lectura de la situación y defendió el análisis de la tendencia-ciclo.

un tema de medición

“Pasás de +2% a -3%. Es claro que es un tema de medición”, argumentó el ministro. En su interpretación, la economía continúa en expansión, aunque enfrenta un escenario externo más adverso y un período de incertidumbre política que afecta las decisiones de inversión y consumo.

Caputo también anticipó una mejora de la actividad para agosto y septiembre. Entre los factores que, según su análisis, podrían impulsar la economía mencionó una mayor recaudación, la recuperación del salario real y el desempeño de algunas actividades. En particular, destacó la venta de automóviles, aunque reconoció que las 50.000 unidades comercializadas implicaron una baja superior al 11% en la comparación interanual.

Otro de los factores que el ministro espera que contribuya a la actividad es la construcción. Para octubre está previsto el inicio de obras vinculadas con 9.000 kilómetros de concesiones viales. A eso sumó el impacto que podrían tener los créditos hipotecarios y la recuperación del crédito en pesos.

“El crédito es el motor del crecimiento en todos lados”, afirmó Caputo, quien también señaló que la mora comenzó a bajar y que los bancos ya refinanciaron una parte importante de los atrasos de sus clientes. A su criterio, la normalización del crédito puede convertirse en uno de los principales motores de la actividad durante los próximos meses.

INDICADORES

El diagnóstico oficial contrasta, sin embargo, con otros indicadores que muestran un escenario más complejo. En los primeros seis meses del año, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población, según los datos mencionados por el propio ministro. Caputo reconoció que los niveles siguen siendo altos y sostuvo que el Gobierno contabiliza la salida de 12 millones de personas de la pobreza desde el inicio de la gestión.

En materia financiera, además, el riesgo país llegó a 655 puntos, con una suba de 7,9% en dos días, mientras que varios activos argentinos registraron pérdidas superiores al 5% durante la semana. Caputo atribuyó parte de ese movimiento a factores internacionales, entre ellos el encarecimiento del petróleo y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, pero también reconoció el efecto de la incertidumbre electoral.

Según el ministro, en las reuniones con inversores apareció con frecuencia la preocupación por un eventual regreso del kirchnerismo. Esa inquietud, afirmó, tiene mayor peso entre los inversores financieros que entre quienes analizan proyectos vinculados con la economía real.